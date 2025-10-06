Visā Latvijā sākusies "Labo darbu nedēļa"
Pirmdien, 6. oktobrī, Latvijā sākusies "Palīdzēsim.lv" rīkotā akcija "Labo darbu nedēļa", kurā dalībnieki aicināti veikt kādu labu darbu.
No šodienas līdz 12. oktobrim, pasākuma dalībnieki tiek aicināti interaktīvā kartē atzīmēt ieplānoto un īstenoto labo darbu tīmekļvietnē "labodarbunedela.palidzesim.lv". Ja zināms kāds, kam noderētu palīdzība, par to var informēt organizāciju, šādā veidā kopīgi ierosinot akcijas dalībniekus vienoties kopēja, liela labā darba veikšanā. Iniciatīvā iesaistīties aicinātas skolas, ģimenes, uzņēmumi un ikviens, kas vēlas paveikt ko labu cilvēkiem, dzīvniekiem, dabai vai savai kopienai.
Kā norāda akcijas organizatori, labais darbs var būt gan ikdienišķa labestība, gan lielāka iniciatīva. Tie var būt dārza darbi apkārtnes sakopšanai, senioru aprūpes centru apmeklējumi, atbalsts Ukrainai, asins ziedošana, palīdzība dzīvnieku patversmēs, "Drosmes kastes" bērniem Bērnu slimnīcā, grāmatu vai rotaļlietu ziedošana, apģērbu un apavu nodošana otrreizējai lietošanai, palīdzība skolā, draudzības vēstuļu rakstīšana, koku un puķu stādīšana, digitālais atbalsts senioriem, kā arī, piemēram, kopīga zupas vārīšana.
2024. gadā "Labo darbu nedēļā" piedalījās vairāk nekā 15 000 dalībnieku, kopā paveicot gandrīz 400 labo darbu.