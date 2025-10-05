Skandalozās aizturēšanas lieta: advokāti Inesi Šulti tur aizdomās par piespiešanu neliecināt apjomīgā nelegālo cigarešu lietā
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes celtā trauksme par tiesiskuma apdraudējumu ir saistīta ar advokātes Ineses Šultes aizturēšanu septembra sākumā. Kā noskaidroja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”, advokātei inkriminē aizdomās turētā piespiešanu neliecināt apjomīgā lietā, kas ir saistīta ar nelegālu cigarešu apriti un kurā valstī radītais kaitējums pārsniedz 59 miljonus eiro.
Līdz šī gada martam Latvijas Zvērinātu advokātu padomi (LZAP) astoņus gadus vadīja Jānis Rozenbergs. Viņš raidījumam “de facto” apliecināja, ka savas darbības laikā sistēmiskas problēmas ar tiesiskumu valstī nesaskatīja, bet konfliktsituācijas ar advokātu iesaisti aicināja risināt šo pašu kriminālprocesu ietvaros.
Jaunais advokātu padomes vadītājs Saulvedis Vārpiņš ir izvēlējies citu taktiku. Septembra vidū rīkoja preses konferenci ar tematu: “Advokatūras neatkarības un tiesiskuma apdraudējums”. Advokāti runāja sakāpinātos toņos. Bet kāds tam ir bijis pamats?
LZAP priekšsēdētājs intervijā “de facto” nevarēja nosaukt ne kādu dziļāku izpēti, ne statistikas datus, kas apstiprinātu it kā bīstamo pēdējā laika tendenci. Tiek minēti dažādi kriminālprocesi, kuros ir iesaistīti advokāti un arī advokātu padome, bet detaļas izpaliek un pārbaudīt, vai tiešām šajās lietās ir bijuši pārkāpumi, turklāt sistemātiski, nemaz nav iespējams.
“Nav bijusi sistēmiska varbūt šī problēma, tad par to mēs jau būtu sen runājuši. Un es katrā ziņā vienmēr esmu gatavs, ja tā ir kaut kāda nozares problēma, to darīt profesionāli. Nekad neesam atteikuši kaut kādas tikšanās iespējas, pārrunāt problemātiku, ja tā ir sistēma. Skaidrs, ka sarežģīti, protams, reaģēt uz to, ja tā ir uzreiz publiska komunikācija ar preses konferences starpniecību,” sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Noprotams, ka galvenais, kas lika advokātu padomei rīkot preses konferenci, ir bijuši kādas vārdā nenosauktas advokātes aizturēšanas apstākļi. “Šis bija pēdējais piliens tajā, kādēļ mēs arī rīkojām preses konferenci. Šajā pēdējā gadījumā bija visrupjākie pārkāpumi,” raidījumam atzina S. Vārpiņš.
“De facto” noskaidroja, ka advokātu padomes sašutumu ir izraisījis veids, kādā ir aizturēta advokāte Inese Šulte. Pati advokāte sniegt komentāru “de facto” nevēlējās, atsaucoties uz sliktu veselības un emocionālo stāvokli. Taču to, ka preses konference bija sasaukta par viņas gadījumu, apstiprināja advokāts Gatis Dirnēns.
Pēc viņa vārdiem Inesi Šulti aizturēja 9. septembrī brīdī, kad viņa vedusi bērnu uz skolu. Bērnam vienu stundu esot bijis jāpaliek mašīnā. “Mājās ir divi lieli suņi, bet tas, ka viņi ir lieli, nedod policijas darbiniekiem tiesības bērnu klātbūtnē izteikties, ka tiem ir vispār dota atļauja tos suņus nošaut. Manai klientei esot bijis jāpriecājas par to, ka vispār specvienība nav ienākusi pa logiem,” sacīja advokāts Gatis Dirnēns.
No advokātes, viņas aizstāvja un arī advokātu padomes dažādās tiesībsargājošās iestādēs ir saņemtas vairākas sūdzības par izmeklēšanas darbībām, tostarp par to, ka Inesi Šulti aizturēja uz maksimāli iespējamo laiku – divām diennaktīm.
Valsts policija vēl nav pabeigusi savu dienesta pārbaudi par šo gadījumu. Sākotnējais policijas izvērtējums liecinājis par likuma normu ievērošanu: “Advokāta profesionālā noslēpuma aizsardzība tika nodrošināta, un izmeklēšanas tiesneša atļauja iepazīties ar izņemto priekšmetu vai dokumentu saturu ir saņemta.”
Policija arī piebilst, ka kratīšana, kā to paredz likums, notika Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvja klātbūtnē. Tas ir bijis Aldis Liepiņš. Šī kriminālprocesa uzraugošā prokurore Santa Berga ir sniegusi atbildi uz vienu no sūdzībām, secinot, ka procesa virzītāja darbībā un rīcībā pārkāpumu nav.
“Ziniet, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, tās ir jāpārbauda. Un tas nav atkarīgs no personas statusa un ieņemamā amata, vai viņš ir advokāts, vai viņš ir prokurors,” minēja Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības koordinācijas nodaļas virsprokurore Inga Niedre.
Kriminālprocesu pret Inesi Šulti sāka šogad augustā. Advokātei inkriminē kāda aizdomās turētā nelikumīgu iespaidošanu nolūkā panākt, lai viņš atsakās no liecības došanas un par šādām darbībām, ja tas saistīts ar vardarbības piedraudējumu.
Neoficiāli “de facto” ir zināms, ka lieta pret advokāti ir izdalīta no citas apjomīgas lietas, kas ir saistīta ar nelegālu cigarešu apriti, kur valstī radītais kaitējums pārsniedz 59 miljonus eiro un kas ir saistīta ar pagājušā gada nogalē atklāto nelegālo cigarešu ražotni Ludzā. Policijas ieskatā, iespējamais grupējuma līderis – Latgalē ietekmīgais uzņēmējs Elmārs Laizāns. No sarunām ar vairākiem avotiem “de facto” secina, ka advokāte Šulte, iespējams, centusies iespaidot liecības šajā lietā.
Advokātei Inesei Šultei šī ir jau otrā krimināllieta. Pirmā ir saistīta ar aizdomām par atbalstu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanā. Proti, 2021. gadā kādu viņas klientu apsūdzēja narkotisko vielu nelikumīgā glabāšanā. Spriežot pēc pirmās instances tiesas sprieduma materiāliem, mašīnas kratīšanas brīdī advokātei pienāca ziņas mobilajā lietotnē no aizturētā dzīvesbiedres – viņa lūdza, lai advokāte pavaicā, kur viņu kopīgajā mājā ir paslēpta litra pudele ar naudu. Pudelē bija 6 tūkstoši eiro, ko tiesa vēlāk atzina par noziedzīgi iegūtiem. Advokāte, visticamāk, noskaidrojusi to no klienta, atbildēja – ka pudele atrodas bēniņos stūrī un ka nauda vēl ir “tumbočkā” pie gultas.
Tiesa pirmajā instancē advokāti attaisnoja, uzskatot, ka viņa nav zinājusi par šīs naudas izcelsmi. Tam nepiekrīt prokurors, kurš ir pārsūdzējis šo spriedumu. Lietu turpinās skatīt nākamā gada jūlijā.
Abu kriminālprocesu dēļ Zvērinātu advokātu padome, saskaņā ar likumu, šogad ir divreiz atstādinājusi Inesi Šulti no advokātu pienākumu pildīšanas.