RTU koris "Vivere" un Varakļānu ansamblis "Nona" triumfē koru un vokālo ansambļu konkursā "Cēsis"
Pirmajā koru un vokālo ansambļu konkursā "Cēsis" triumfējuši Rīgas Tehniskās universitātes jauktais koris "Vivere" un Varakļānu Kultūras centra jauktais vokālais ansamblis "Nona". Konkurss pulcēja 19 korus un 20 vokālos ansambļus no visas Latvijas - kopumā vairāk nekā 1000 dalībnieku.
Koru konkursā pirmo vietu ieguva koris "Vivere" ar diriģentu Gintu Ceplenieku. Koris saņēma arī Latvijas Nacionālā kultūras centra simpātiju balvu.
Savukārt otro vietu ieguva VEF Kultūras pils jauktais koris "Jasmīnas koris" ar diriģenti Agitu Rimšēviču, bet trešo vietu - Emīla Dārziņa jauktais koris ar diriģentu Rihardu Lapiņu.
Speciālbalvu no izdevniecības "Musica Baltica" un E. Dārziņa muzeja "Jāņaskola" par labāko Emīla Dārziņa kordziesmas interpretāciju saņēma Brocēnu Kultūras centra sieviešu koris "Laiksne" ar diriģenti Ināru Bērziņu.
Kori sacentās, izpildot obligāto repertuāru - izvēlētas Emīla Dārziņa kora dziesmas par godu komponista 150 gadu jubilejai.
Koru žūriju pārstāvēja diriģenti Jurģis Cābulis, Mārtiņš Klišāns, Jānis Baltiņš, Marta Ozola un Rudīte Tālberga.
Tikmēr vokālo ansambļu konkursā triumfēja ansamblis "Nona" ar vadītāju Aināru Kiserovski. Tam piešķirta arī speciālbalva par labāko obligātā skaņdarba izpildījumu.
Otrā vieta tikusi Kocēnu kultūras nama vokālajam ansamblim "Imera" ar vadītāju Imantu Toču, bet trešā vieta - sieviešu vokālajam ansamblim "Kodols" ar vadītāju Annu Matveju.
Vokālo ansambļu konkursā dalībnieki izpildīja Matīsa Circeņa jaundarbu "Jau vakar Jāņa bērni", kas rakstīts speciāli šim konkursam.
Ansambļu žūriju pārstāvēja Nora Kalniņa, Jolanta Strikaite un Matīss Circenis.
Konkursu organizēja Cēsu novada Kultūras pārvalde un Cēsu Kultūras centrs, veidojot jaunu tradīciju, kas arī turpmāk pulcinās Latvijas korus un vokālos ansambļus, lai sekmētu kvalitatīvas amatiermākslas attīstību un stiprinātu kormūzikas vērtības Latvijas kultūras dzīvē.
Konkursa idejas autors un mākslinieciskais vadītājs ir diriģents Patriks Stepe.