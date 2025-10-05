Siliņa tiksies ar sociālajiem partneriem pēc LDDK kritikas par budžeta procesu
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) nākamās nedēļas piektdienā, 10.oktobrī, vadīs Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdi, kurā skatīs valsts budžeta jautājumus.
Sēde Ministru kabinetā sāksies plkst.9. 3.oktobrī notika NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde. Pēc tās Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izplatīja paziņojumu, kurā informēja, ka organizācija nevar atbalstīt esošo valsts budžeta izstrādes politiku un budžetu kopumā, jo valdība nav ņēmusi vērā sociālo partneru ieteikumus un nav nodrošinājusi sociālo dialogu.
"Visa valsts budžeta izstrādes procesa laikā sociālo partneru iesaiste ir bijusi formāla, nepiedāvājot iespēju iepriekš savlaicīgi apspriest lēmumu projektus pēc būtības. Netiek nodrošināti darba materiāli un budžeta projektā iekļautie pasākumi nav apspriesti ar sociālajiem partneriem. Līdz ar to LDDK nevar atbalstīt šādu valsts budžeta izstrādes politiku un budžetu kopumā," pauda LDDK prezidents Andris Bite.
NTSP ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija Latvijā, kurā darbojas valdības, LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji.
Jau ziņots, ka nākamā gada valsts budžeta valdības noteiktajām prioritātēm - drošībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem un izglītībai - plānots papildu finansējums 565,5 miljonu eiro apmērā, paredz valdības atbalstītais FM informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028.gadam".
FM informē, ka no tā drošībai paredzēti 320,3 miljoni eiro, izglītībai - 45 miljoni eiro, ģimeņu ar bērniem atbalstam - 94,8 miljoni eiro, bet citiem pasākumiem - vēl 105,4 miljoni eiro. Lielākā daļa no papildu finansējuma valdības noteiktajām prioritātēm tiks nodrošināta, samazinot valsts budžeta izdevumus.
Plānots, ka valsts budžeta projekts 2026.gadam un budžeta ietvars tiks apstiprināts Ministru kabinetā 14.oktobrī. Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15.oktobrī.