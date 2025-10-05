Ventspils novadā glābēji palīdz diviem cilvēkiem izkļūt no meža

Glābēji Ventspils novadā palīdz no meža izkļūt diviem cilvēkiem.
Šodien 10:04
Sestdien glābēji palīdzēja diviem cilvēkiem izkļūt no meža Ventspils novadā, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Neilgi pēc septiņiem vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ventspils novada Puzes pagastu, kur mežā bija apmaldījušies divi cilvēki.
Izmantojot autocisternas skaņas un gaismas signālus, cilvēkiem norādīts pareizais virziens izkļūšanai no meža.
Kopumā pagājušajā diennaktī dienests saņēma 20 izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet vēl 15 izsaukumi bija maldinājumi.