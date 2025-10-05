Meklējam talantus! Šodien vēl var pieteikties 11. oktobra dziedāšanas konkursam “Vēl nav par vēlu”
Šodien ir pēdējā diena, kad var pieteikties uz 11. oktobrī Virešu kultūras namā paredzēto dziedāšanas konkursu “Vēl nav par vēlu”. Aicināti jauni un talantīgi izpildītāji no Smiltenes un kaimiņu novadiem. Dziedāšanas konkursa tēma – “Latvieša Zelta dziesma”.
Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu, vidējās un vecākās paaudzes radošo pašizteikšanos dziedot. Prasības dalībniekam ‒ jābūt vismaz 15 gadus vecam. Konkursa dalībnieki var būt gan individuāli izpildītāji, gan dueti vai grupas.
Konkurss jau kļuvis par tradīciju, pasākuma vadītāja un režisore ir Santa Sāre, kura allaž prot parūpēties par īpašas atmosfēras radīšanu ikvienā pasākumā. Pavadījumu konkursantiem spēlēs pianists Ģirts Ripa un perkusionists Mārcis Kalniņš. Konkursants izpilda vienu dziesmu pēc savas izvēles. Šī gada konkursa tēma “Latvieša Zelta dziesma” no 90. gadiem. Dalības maksa ‒ pieci eiro no dalībnieka.
Šī ir fantastiska iespēja izdziedāt savu mīļāko latviešu Zelta dziesmu, būt labā kompānijā ar radošiem un iedvesmojošiem, mūziku mīlošiem cilvēkiem.
“Esmu pārliecināta, ka mūspusē ir ļoti talantīgi jaunieši, pieaugušie un vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem patīk dziedāt, bet citi par to pat nenojauš. Protams, savējie droši vien zina par viņu aizraušanos, tiekoties saviesīgos pasākumos. Šī ir tā reize, kad tiek dota iespēja uzstāties plašākai publikai par prieku. Uz satikšanos koncertā! Jo nekad nav par vēlu, lai dziedātu, priecātos un dzīvotu. Lai skan!” novēl Svetlana Spalviņa, Virešu kultūras nama vadītāja, cerot uz kuplu dalībnieku skaitu pasākumā.
Dalībnieki līdz 5. oktobrim aicināti pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pasta adrese kultura.trapene.viresi@smiltenesnovads.lv, jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties pa tālruni 25413243.