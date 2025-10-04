Alsungā notiks suitu sapulce.
Novadu ziņas
Šodien 18:58
Alsungā notiks suitu sapulce
Piektdien, 10. oktobrī, plkst.16 Alsungas kultūras namā norisināsies suitu sapulce, informēja biedrībā "Etniskās kultūras centrs Suiti".
Sapulcē piedalīsies kultūras ministre Agnese Lāce (P), Latvijas Nacionālā kultūras centra, Ventspils un Kuldīgas novada pārstāvji, kā arī katoļu garīdznieki - suitu draudžu prāvests Vjačeslavs Bogdanovs un Kurzemes diacēzes bīskaps Viktors Stulpins.
Suitu sapulce aicinās kopā visus interesentus, lai izvērtētu UNESCO pārskatu par 2021.-2025. gadā paveikto suitu kultūrtelpā un diskutētu par tās attīstības iespējām nākotnē.
Paneļdiskusijās tiks apspriestas tradīciju un kultūrvides saglabāšanas iespējas un draudi, kā arī aktuālie procesi suitu kultūrtelpā, norāda biedrībā.