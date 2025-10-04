Deputāti spriedīs par latgaliešu kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi Dziesmu un deju svētku saturā.
Sabiedrība
Šodien 18:18
Deputāti spriedīs, cik būtiska Dziesmu svētkiem ir Latgales kultūra
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē trešdien, 8. oktobrī, iecerēts spiest par latgaliešu kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku saturā, liecina komisijas sēdes darba kārtība.
Sēdes sākums paredzēts plkst.8.30. Tā notiks Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēžu zālē Jēkaba 6/8, 207.telpā.
Uz sēdi uzaicināti Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Dziesmu un deju svētku padomes, Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes, Valsts kultūrkapitāla fonda, nevaldības organizāciju pārstāvji, kā arī koru diriģenti un deju kolektīvu vadītāji.
2023. gadā norisinājās pēdējie Dziesmu un deju svētki. Tie notika tradīcijas 150 gadu zīmē. Vairāk nekā 60 svētku pasākumos piedalījās 40 560 dalībnieku no 23 valstīm.