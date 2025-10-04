Aptauja: Latvijā 17% iedzīvotāju nekad nav krājuši līdzekļus neparedzētiem izdevumiem
Latvijā 17% iedzīvotāju nekad nav krājuši līdzekļus neparedzētiem izdevumiem, informēja "Luminor Bank" pārstāvji, atsaucoties uz veiktās aptaujas datiem.
Aptaujā arī secināts, ka 43% Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus veic neregulāri, 14% spēj regulāri atlikt vairāk nekā desmito daļu no ienākumiem.
Lietuvā un Igaunijā iedzīvotāji uzrāda spēcīgākus krāšanas paradumus, norāda bankā, informējot, ka Lietuvā 23% regulāri uzkrājumiem atvēl vairāk nekā desmito daļu no ienākumiem, bet Igaunijā to dara 17% iedzīvotāju.
"Luminor Bank" privātpersonu kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs min, ka šie dati parāda, ka Latvijā saglabājas īpaši liels potenciāls iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanai. Iedzīvotāji, kuriem nav izveidoti uzkrājumi, var biežāk nonākt situācijās, kad neparedzētu izdevumu segšanai jāizmanto aizņēmumi.
Pēc aptaujas datiem, vīrieši (18%) biežāk nekā sievietes (11%) spēj regulāri atlikt vairāk nekā desmito daļu no saviem ienākumiem. Savukārt sievietēm raksturīgāka ir neregulāra krāšana - to atzīst 46%, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 40%.
Pie zemākajiem ienākumiem, kas nepārsniedz 550 eiro mēnesī, 9% Latvijas iedzīvotāju spēj atlikt vairāk nekā desmito daļu. Pie augstākiem ienākumiem šī proporcija būtiski palielinās - ienākumu grupā no 751 līdz 1000 eiro šādu cilvēku ir 19%, pie 1250-1500 eiro un virs tā aptuveni ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju regulāri atliek vismaz 10% no saviem ienākumiem.
Latvijā visaktīvāk uzkrāj iedzīvotāji vecumā līdz 30 gadiem - šajā grupā 19% regulāri atliek vairāk nekā 10% no ienākumiem. Tomēr ar katru nākamo desmitgadi šis rādītājs samazinās, un pēc 50 gadu vecuma uzkrājumu apjoms kļūst būtiski mazāks.
Cilvēki virs 60 gadiem biežāk nekā citi norāda, ka ar esošo uzkrājumu līmeni jūtas pietiekami droši un vairs tos nepalielina.
"Luminor Bank" aptauja Baltijā veikta 2025.gada septembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat", kopumā tiešsaistē aptaujājot 3002 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.