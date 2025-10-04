Zināms, cik šogad amatā nopelnījusi bijusī Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīne Saulīte
Kādreizējā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītāja Kristīne Saulīte algā šogad šajā amatā saņēma 20 535 eiro, liecina viņas iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija, atstājot amatu.
Saulīte deklarēja 6124 eiro uzkrājumus "Swedbank", bet Austrālijā reģistrētajā "Westpac Banking Corporation" viņai noglabāts 68 661 Austrālijas dolārs (38 593 eiro).
Atstājot CVK vadītājas amatu, Saulīte nomāja dzīvokli Rīgā, kā arī viņa bija deklarējusi 16 070 eiro lielu izsniegto aizdevumu.
Kā vēstīts, balsu skaitīšanu 2025.gada pašvaldību vēlēšanās pavadīja tehniskas problēmas, kas sākās vēl iepriekšējās balsošanas laikā.
CVK tika pārmesta arī nekvalitatīva komunikācija gan ar sabiedrību, gan ar vēlēšanu iecirkņiem. Tostarp vienā no iepriekšējās balsošanas dienām CVK paziņoja, ka sistēmai noticis ārējs uzbrukums, bet izrādījās, ka tā nav taisnība.
Savukārt vēlēšanu naktī, kad tika piedzīvotas tehniskās ķibeles un balsu skaitīšanu vēlēšanu sistēmā nebija iespējams veikt, iecirkņos ilgāku laiku netika saņemta informācija par to, kā būtu jārīkojas tālāk.
Vēlēšanu procesa organizēšanas problēmu dēļ Saulīte 11.jūnijā paziņoja par atkāpšanos no amata.