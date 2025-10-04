Pīles Arkādijas parkā.
Sabiedrība
Šodien 09:38
Sestdiena lielākoties būs sausa, bet vakarā valsti sasniegs nokrišņu zona
Sestdien dienas laikā laiks lielākoties būs sauss, bet vēlā vakarā valsti sasniegs nokrišņu zona, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Dienas laikā īslaicīgs lietus gaidāms tikai dažviet. Tomēr vēlā vakarā no rietumiem valsti sasniegs nokrišņu zona.
Pūtīs mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš, kas no dienas vidus Kurzemes piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +9...+13 grādiem.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +10...+12 grādu atzīmei.