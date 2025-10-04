Bertānu Valmieras basketbola skola aicina palīdzēt trenerei un viņas ģimenei, kura piedzīvojusi smagu likteņa triecienu
Bertānu Valmieras basketbola skolas ģimene vienojusies atbalstā - iestādes trenere Dace Cinīte un viņas ģimene 1. oktobrī piedzīvoja smagu likteņa sitienu - uguns liesmas izpostīja viņu mājokli Vanagos, Valmieras novadā, liecina ieraksts soctīklā "Facebook".
"Ģimenē aug trīs bērni, un šobrīd viņiem īpaši nepieciešama mūsu līdzcilvēku palīdzība un plecs. Mēs ticam, ka kopā varam dot cerību un spēku atkal celties kājās. Ja ir iespēja, lūdzu, atbalstiet finansiāli," raksta skolas pārstāvji.
Iepriekš vēstīts, ka 1. oktobrī, 7.26 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Valmieras novada Valmiermuižu, kur piecstāvu dzīvojamā mājā dega dzīvoklis 40 kvadrātmetru platībā un jumta konstrukcijas 100 kvadrātmetru platībā.
No piedūmotās ēkas pirms VUGD ierašanās evakuējās 20 cilvēki, vēl 12 cilvēkus evakuēja operatīvo dienestu darbinieki. Plkst.9.48 ugunsgrēks tika lokalizēts, bet plkst.17.49 - likvidēts pavisam.
Notikumā strādāja arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi no Burtniekiem un Rencēniem.
Sākotnējā informācija liecina, ka ugunsnelaime, visticamāk, izcēlusies no bēniņos uzstādīta siltumsūķņa ventilatora. Ēkā teju kā bija noslēgušies renovācijas darbi, tagad uguns daļu jaunā jumta izpostījis, ziņo "ReTv.lv".