Vēsturisks notikums Latvijas mūzikā: māsas Balanas noslēdz līgumu ar "Decca Classics"
Latvijas kultūras vēsturei rakstīta jauna lappuse, vijolniece Kristīne Balanas un čelliste, diriģente Margarita Balanas kļuvušas par pirmajām latviešu mūziķēm, kuras parakstījušas līgumu ar pasaulslaveno ierakstu kompāniju "Decca Classics".
"Decca Classics" ir viens no vecākajiem un prestižākajiem ierakstu namiem pasaulē, kura paspārnē izdoti ieraksti leģendām Lučāno Pavaroti, Herberts fon Karajans, Plasido Domingo, Renē Fleminga un Marta Argeriča. "Decca Classics", kas dibināta 1929. gadā Lielbritānijā, jau vairāk nekā 90 gadus asociējas ar kvalitāti, izcilību, inovācijām un nemainīgu līderību klasiskās mūzikas ierakstu pasaulē. Tagad šim izcilajam mūziķu sarakstam pievienojas arī divas latvietes - Kristīne un Margarita Balanas.
“Kļūt par daļu no "Decca" ģimenes ir kā sapņa piepildījums.” saka Kristīne un Margarita
Sadarbībā ar "Decca Classics" māsas laiž klajā savu pirmo ierakstu, Pētera Vaska "Castillo Interior" - garīgu un meditatīvu darbu, iedvesmotu no Svētās Terēzes no Avilas rakstiem. Jaunizdotais ieraksts atzīmē ne tikai jaunu radošo ceļojumu, bet arī vēsturisku brīdi Latvijas klasiskās mūzikas pasaulē.
“Mūsu sadarbība ar "Decca Classics" ir vairāk nekā profesionāls solis - tā ir fantastiska iespēja nest Latvijas vārdu pasaulē.” saka Kristīne un Margarita
"Decca Classics" izpildproducente Helēna Rodžersa daudzu gadu garumā sekojusi līdzi māsu Balanas panākumiem. Viņa atminas -“Pagājušajā gadā man bija unikāla iespēja dzirdēt māsas Balanas klātienē, skaistajā "Ola Foundation". Es biju apburta jau no pirmās nots - viņu izpildījumā Pētera Vaska "Castillo Interior" bija jūtama muzikāla skaidrība un meistarība, kā arī dziļi cilvēcīga patiesība. Mēs esam lepni uzņemt Kristīni un Margaritu "Decca Classics".”
Māsas Balanas ir muzicējušas pasaules prestižākajās koncertzālēs, tostarp Ņujorkas Kārnegija zālē, Sidnejas operas namā, Londonas Karaliskajā Alberta zālē, un kā solistes kopā ar Karalisko Liverpūles filharmonisko orķestri, Minhenes filharmonisko orķestri un Londonas filharmonisko orķestri.