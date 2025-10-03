Fotogrāfes Nairas Kosjanas izstādes atklāšana studijā "BEHINDthedoors"; 03.10.2025.
Rīgā atklāj fotogrāfes Nairas Kosjanas izstādi par skaistuma standartiem un sevis pieņemšanu. FOTO
Piektdien Rīgas studijā "BEHINDthedoors" tika prezentēts armēņu izcelsmes fotogrāfes Nairas Kosjanas jaunākais projekts "What You Don’t Like (But I Do)" ("Kas tev nepatīk (bet man patīk)"). Izstādes tapšanā fotogrāfe strādāja ar 26 dalībniekiem, katrs no viņiem atklāja savu personīgo pieredzi un to ķermeņa daļu vai īpašību, ko ilgstoši uzskatīja par nepilnīgu - no rētām un ķermeņa formām līdz matu struktūrai un citiem individuāliem aspektiem.
Izstādes mērķis ir iedrošināt sabiedrību pārdomāt skaistuma standartus un redzēt vērtību katrā cilvēkā, neatkarīgi no viņa ķermeņa formām, rētām vai citām īpašībām, ko sabiedrība nereti uzskata par ideāliem neatbilstošu.
Plānots, ka izstāde būs pieejama līdz 18.oktobrim.
Kosjana ir fotogrāfe, kuras darbi pēta cilvēka iekšējo pasauli, identitāti un sociālos stereotipus. Viņas projekti apvieno vizuālo mākslu ar emocionāli atklātu stāstījumu, radot telpu dialogam par iekļaušanu un sevis pieņemšanu.