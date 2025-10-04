KNAB zaudē tiesā pret tiesnesi, kurš atvaļinājumā piepelnījās Dānijā
Šī ir bijusi viena no absurdākajām KNAB uzsāktajām lietām – mēģinājums piedzīt no “vaininieka” vairāk nekā pusi viņa godīgi nopelnītās naudas. Viss beidzies ar KNAB zaudējumu tiesā un valsts resursu izšķiešanu, par ko savukārt nevienam nav jāatbild.
Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to spēkā stājies administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru apmierināts tiesneša Renāra Jūrmaļa pieteikums un atcelts KNAB lēmums likt viņam atlīdzināt valstij zaudējumus saistībā ar nesaskaņotu strādāšanu kažokādu rūpnīcā Dānijā.
Iepriekš administratīvā rajona tiesa noraidīja Jūrmaļa pieteikumu atcelt KNAB lēmumu, kas paredz, ka viņam jāatlīdzina valstij 5853,11 eiro – 52% no rūpnīcā nopelnītā.
Tiesnesis no 2017. līdz 2020. gadam atvaļinājumu laikā devās uz Dāniju, kur novembrī un decembrī kā līgumstrādnieks strādāja kažokzvēru ādu pārstrādes rūpnīcā. Kopumā Jūrmalis Dānijā nopelnīja vairāk nekā 11 000 eiro, bet KNAB uzskatīja, ka, šādi pavadot atvaļinājumu, viņš nodarījis zaudējumus valstij.
Galvenā problēma bija, ka tiesnesim nebija atļaujas savu amatu savienot ar vēl kādu darbu un viņš šos ienākumus nebija norādījis valsts amatpersonas deklarācijās.
Apgabaltiesa tomēr uzskatīja, ka nav samērīgi noteikt pienākumu atlīdzināt valstij nodarītus zaudējumus, jo Jūrmalis amatu savienošanas un ienākumu gūšanas aizliegumu pārkāpa tikai tajos laika posmos, kad bija atvaļinājumā un nepildīja tiesneša pienākumus.