FOTO: Čehova teātra galerijā atklāta izstāde “Melnā gulbja valdzinājums” - laikmetīgs vēstījums par kara šausmām un cerību

Melnais gulbis kā kara un cilvēcības metafora – jauna izstāde atklāj Čehova teātra 143. sezonu
Vakar, 2. oktobrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra dibinātajā galerijā tika atklāta jaunā izstāde “Melnā gulbja valdzinājums”, kas iezīmē teātra 143. sezonas sākumu un vienlaikus piedāvā skatītājiem spēcīgu laikmetīgās mākslas vēstījumu par šodienas pasaules satricinājumiem, kara šausmām un cilvēcības glābšanu.
Izstāde ir Ukrainas mākslinieka P. tēlniecības darbs - melna putna - lidmašīnas hibrīds, kas uzrunā ar lakonisku, vizuāli iespaidīgu un emocionāli dziļu pretkara vēstījumu. Tā pelēkajās, plūstošajās formās apvienojas dabiskais un tehnoloģiskais - kā simbols totalitārisma un agresijas radītiem briesmoņiem. Putna elegantā forma šeit kļūst par iznīcināšanas simbolu, aicinot reflektēt: kāpēc mūsdienās vardarbība un karš spēj apburt, radīt apjukumu un piesaistīt masu apziņu?
Ekspozīcija ir aicinājums uz sarunu - gan ar mākslas darbu, gan pašam ar sevi. Tā skar dziļi eksistenciālus jautājumus: kā cilvēkā rodas ļaunums? Kas var pasargāt mūsu prātu un sirdi no kolektīvā neprāta? Kā cerība un humānisms var atdzimt laikā, kad pasauli pārņem tumsa? Vai melnais gulbis - negaidīts, destruktīvs notikums - var pārtapt par fēniksu, kas simbolizē atdzimšanu un gaismu?
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris turpina veidot tiltu starp teātri, laikmetīgo mākslu un sabiedrību, iedrošinot skatītāju domāt, just un meklēt atbildes uz sarežģītiem jautājumiem ārpus skatuves.
Čehova teātra galerijas ekspozīcija tapusi sadarbībā ar mākslas muzeju “ZUZEUM”. Izstāde apskatāma no 2. oktobra 24/7.
Jaunās sezonas atklāšana Čehova teātrī
