Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 6. oktobra līdz 12. oktobrim?
Atkal klāt pirmdiena, un arī šī nedēļa iekrāsojas ar bagātiem kultūras notikumiem. Sākšu ar atgādinājumu Rīgas un Ventspils klausītājiem: pianista Andreja Osokina koncertprogramma "FOR ARVO" vēl izskanēs 9. oktobrī "Koncertzālē Latvija".
Savukārt, nedaudz pārejot jau nākamās nedēļas slieksni, iezīmēšu arī Rīgas koncerta datumu un norises vietu – 14. oktobrī Latvijas Nacionālajā teātrī.
10. oktobra vakarā aicinu ielāgot savos kalendāros vienu no "Rudens kamermūzikas festivāla" koncertiem. "Dzintaru koncertzāles" Mazajā zālē uzstāsies Lielās mūzikas balvas laureāts, viens no daudzsološākajiem Latvijas jaunās paaudzes pianistiem – Daumants Liepiņš. Solovakaram pianists izvēlējies Lista, Debisī, Bārbera un Bēthovena opusus. Dzintaru Mazās zāles akustika ir patiešām izcila, un, ja tā padomā, šo visu iespējams lieliski apvienot ar rudenīgu dabas akustiku mierīgā pirmskoncerta pastaigā gar jūru.
Teātros kā allaž netrūkst iespēju, taču šoreiz aicinu pievērst uzmanību festivāla "Patriarha rudens" piedāvājumam. Festivāls notiek kopš 2010. gada, un tā mērķis ir vienas nedēļas izrāžu maratonā parādīt Akadēmijas radošo studentu darbus. Teātris, laikmetīgā deja, publiskas sarunas un radoši eksperimenti jau pazīstamajās Kultūras akadēmijas apdzīvotajās vietās – šoreiz no Miera ielas līdz pat Stāmerienai. Novērtēt bagāto kultūras mantojumu un vienlaikus ieskatīties nākotnē ir patiesi aizraujoši!
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris savu sezonu oficiāli atklāja 2. oktobrī, līdzās repertuāram piedāvājot arī jaunu izstādi “Melnā gulbja valdzinājums”. Tā ir komunikācija par mūsdienu ļaunuma mitoloģiju un cerību uz gaismu. Ukraiņu tēlnieka P. radītais simboliskais melnais gulbis – kara lidmašīnas un dzīvnieka hibrīds – aicina kritiski pārdomāt kara valdzinājumu, totalitārisma pievilcību un cilvēcības nozīmi.
Savukārt 8. oktobrī skatītājiem būs iespēja noskatīties LAURAS / Lauras Grozas / 2023. gadā iestudēto izrādi “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”. Tas ir emocionāli un enerģētiski ļoti spēcīgs darbs ar izciliem aktierdarbiem.
Būtiskākais un emocionāli iespaidīgākais aizvadītās nedēļas kultūras saturs man pašai bija Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja jaunās ekspozīcijas “Prokrastinācija un radīšana” apmeklējums. Tā ir kā saruna ar izcilām Latvijas kultūras personībām, kas manī joprojām turpinās un arvien no jauna izgaismojas citās krāsās. Tāpēc steigšos jūs aicināt apmeklēt šo Notikumu, izmantojot muzeja direktores Ivetas Ruskules ceļa vārdus:
“Ekspozīcijas stāsts nav noslēgta pasaule – deviņās tematiskajās daļās ietvertās 98 personības ir vēstneši, kuru pieredzē atklājas latviešu radošuma plašums. Muzejs atver durvis un ieslēdz gaismu. Turpinājums var būt arī tavās domās, balsī vai tukšā lappusē.” Ekspozīcija apskatāma Vecrīgā, Mārstaļu ielā 6.
Un visbeidzot aicinu padomāt par kaimiņzemes – Igaunijas – apciemojumu, jo šobrīd “Fotografiska Tallinn” skatāma jaudīga izstāde ar nosaukumu “Space”. Tā ir īsts vizuāls ceļojums kosmosa dzīlēs. Kā zvaigznes nakts debesīs, šī izstāde ir piepildīta ar tēliem un stāstiem, kas aicina tos pētīt un atklāt. Rajonā, kur atrodas “Fotografiska”, valda draudzīga pilsētvide – ļoti patīkama vieta brīvdienu pavadīšanai. Tur netrūkst mazu, jauku kafetēriju, smalku un omulīgu restorānu - ainava sakopta, viss sapucēts un rudenīgi košs.
Iesaka izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras satura redaktore Indra Vilipsone