Vidējā alga Latvijā - cienījama? Starp Rīgu un Latgali pastāv milzīga atšķirība
Vidējā bruto alga Latvijā 2025. gada otrajā ceturksnī sasniedza 1808 eiro. Augstākie ienākumi bija finanšu sektorā un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarē, bet zemākie - viesmīlības nozarē. Atalgojuma atšķirība starp reģioniem sasniedz 33,5%.
2025. gada otrajā ceturksnī vidējā mēneša bruto alga Latvijā (pirms nodokļu nomaksas) bija 1808 eiro, ziņo "Diena". Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, privātajā sektorā vidējā alga bija 1781 eiro, savukārt valsts sektorā - augstāka, sasniedzot 1886 eiro.
Kā ikdienas dzīvē, tā arī publiskajās diskusijās viedokļi par vidējo algu atšķiras: vieni uzskata, ka tā ir pārāk zema, ņemot vērā izdevumus pārtikai, mājoklim, transportam un citiem neatliekamiem tēriņiem, savukārt citi norāda, ka daudzi darbinieki pelna vairāk par vidējo.
Augstākās algas pēc nozarēm:
- Finanšu un apdrošināšanas darbības - 3052 eiro
- Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) - 2804 eiro
- Enerģētika - 2389 eiro
- Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi - 2270 eiro
- Valsts pārvalde - 2104 eiro
- Ūdens apgāde un atkritumu apsaimniekošana - 1934 eiro
- Ieguves rūpniecība - 1899 eiro
- Veselība un sociālā aprūpe - 1831 eiro
Zemākās algas:
- Viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas nozare - tikai 1219 eiro.
- Reģionālās atšķirības:
- Rīgas reģions - visaugstākā vidējā bruto alga: 1980 eiro
- Latgales reģions - viszemākā: 1317 eiro
- Atšķirība starp šiem reģioniem ir ievērojama - 33,5%, norāda CSP.
Tuvākajā nākotnē "algu pieauguma tendences saglabāsies. Ekonomika turpinās atgūties, un darba tirgus uzkarsīs," uzskata SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
Visticamāk, šogad algu pieaugums saglabāsies nedaudz virs 8%, bet nākamgad tas būs ap 7-7,5%, jo lielāku ietekmi sāks izrādīt valdības īstenotā izdevumu ierobežošanas politika.
Tiek prognozēts, ka Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, kas attiecas uz darba samaksas noteikumu piemērošanu un tās caurskatāmību visā ES teritorijā, drīzumā kļūs aktuāla arī Latvijas darba tirgū.
"Šī direktīva paredz būtiskas pārmaiņas vienādas darba samaksas principa piemērošanā ES dalībvalstīs. Viens no svarīgākajiem soļiem jaunā regulējuma īstenošanā ir skaidra darba vērtēšanas kritēriju noteikšana un taisnīgas atalgojuma sistēmas izveide, kas novērš diskriminācijas riskus un nodrošina vienādu samaksu sievietēm un vīriešiem par vienvērtīgu darbu," norādīja Labklājības ministrijā.