Slikta ziņa tiem, kas regulāri iepērkas "AliExpress", "Shein" un "Temu": par katru paku no Ķīnas ieviesta papildu maksa
Sākot ar 2026. gada 1. jūliju, Eiropas Savienība (ES) ieviesīs 3 eiro nodevu par katru mazas vērtības sūtījumu, kas nāk, galvenokārt, no Ķīnas. Šis pasākums lielākoties ietekmēs tos iedzīvotājus, kas regulāri veic nelielus pasūtījumus populārās e-komercijas platformās.
Lēmums, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. jūlijā, iezīmē pagrieziena punktu Francijas vadītajā Eiropas cīņā pret mazo sūtījumu pieplūdumu, galvenokārt no tādām Ķīnas platformām kā "Temu" un "Shein", kas tiek ievesti Eiropas Savienībā nemaksājot nodokļus.
Eiropas mazumtirgotāji jau ilgstoši norādījuši, ka tirgū izveidojusies negodīga konkurence, jo tādas ārvalstu platformas kā "AliExpress", "Shein" un "Temu", bieži neievēro stingros ES noteikumus par preču tirdzniecību vai kvalitāti.
ES pašlaik piedāvā bezmuitas režīmu pakām, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, un kuras tiek nosūtītas patērētājiem tieši, nereti izmantojot tādas platformas kā "Temu" un "Shein". Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem pagājušajā gadā ES tika importēti 4,6 miljardi šādu paku, kas ir vairāk nekā 12 miljoni paku dienā. Turklāt 91% no visām šādām mazajām pakām pagājušajā gadā tika ievestas no Ķīnas.
Francijas finanšu ministrs Rolāns Lekīrs uzslavēja šīs nodevas ieviešanu, nosaucot to par lielu uzvaru Eiropas Savienībai. "Eiropa sper konkrētus soļus, lai aizsargātu savu vienoto tirgu, patērētājus un suverenitāti," sacīja ministrs.