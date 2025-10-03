“Nekas nav svarīgāks par drošu un atvērtu skolu” - Rinkēvičs sveic pedagogus Skolotāju dienā
Skolai jābūt drošai un atvērtai vietai ikvienam skolēnam, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, sveicot Latvijas pedagogus Skolotāju dienā.
Kā informēja Valsts prezidenta kancelejā, Rinkēvičs pateicās skolotājiem par viņu ieguldījumu un akcentēja skolas nozīmi kā drošu un iedvesmojošu vietu bērniem.
Runājot par vecāku lomu, Valsts prezidents novēlēja, lai viņiem būtu spēks un vēlme iesaistīties skolas dzīvē. Rinkēvičs arī izteica vēlējumu pedagogiem ikdienā saglabāt spēku un gandarījumu.
"Novēlu uz darbu iet ar pārliecību, mieru un mazu kriksīti patīkama satraukuma. Un pa skolas durvīm iziet ar gandarījumu, lepnumu un labi padarīta darba sajūtu," pauda Valsts prezidents.
Jau rakstīts, ka pērn Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Rinkēviča virzītos grozījumus likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām", kas paredz 5.oktobrī atzīmēt starptautisko Skolotāju dienu. Iepriekš likumā bija paredzēts, ka Skolotāju diena tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā.
Kā iepriekš informēja Valsts prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs aicināja turpmāk starptautisko Skolotāju dienu atzīmēt 5.oktobrī, jo šajā datumā kopš 1994.gada pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena. Datums izvēlēts par godu UNESCO un Starptautiskās darba organizācijas 1966.gada 5.oktobrī pieņemtajai Rekomendācijai par skolotāju statusu.