Ziemā vilcienu reiss Rīga-Carnikava kursēs retāk
Vilcienu maršrutā Rīga-Carnikava ziemas sezonā, kas sākas šodien, atcels vairākus brīvdienu un dažus darba dienu reisus, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV).
PV skaidro, ka rudenī, kad Vidzemes piekrastē samazinās atpūtnieku skaits, arī pasažieru plūsma šajā maršrutā samazinās par aptuveni trešdaļu.
Tādējādi ziemas grafikā tiks atcelti vairāki brīvdienu un daži darba dienu reisi. Tostarp brīvdienu vakaros pēc jaunā grafika vilcieni kursēs vienu, nevis divas reizes stundā, kā tas bija līdz šim. Tiks atcelti reisi no Rīgas plkst.15.08, 16.08, 17.08, 18.08 un 19.08, kā arī no Carnikavas plkst.16.17, 17.17 un Saulkrastiem plkst.18.56, 19.56, 20.56.
Savukārt darba dienās tiks atcelti trīs reisi katrā virzienā - no Rīgas plkst.11.08, 13.08 un 17.18, kā arī no Carnikavas plkst.12.17, 14.17 un 18.17.
PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.