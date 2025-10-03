Pabriks: Latvijas dronu priekšrocība ir trausla - traucē birokrātija, iepirkumi un finansējums
Latvijas militāro tehnoloģiju ražošanas nozarei ir liels eksporta potenciāls, jo Latvijas uzņēmumiem ir liela pieredze darbā ar robotiku, kur var saglabāt savu nišu, un ir arī potenciāls piesaistīt investīcijas, pauda Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas ("MilTech") izpilddirektors Artis Pabriks.
Viņaprāt, dažāda veida dronu izstrādē un ražošanā Latvija ir priekšā virknei Rietumvalstu, bet šī priekšrocība ir trausla, jo Rietumvalstīm ir lielāks ražošanas un tehnoloģiskais potenciāls. Tādēļ savas iekarotās nišas saglabāšanai aktīvi jāiesaistās gan valstij, gan asociācijai.
"Ja gribam, lai militāro tehnoloģiju ražošanas nozare attīstās, ir jānovērš trīs traucējošie faktori jeb "šaurie punkti" - birokrātija, lēnie iepirkumi un finansējuma pieejamība kopumā," teica Pabriks.
"MilTech" izpilddirektors skaidroja, ka liela daļa Latvijas dronu ražotāju ir "start-up" jeb jaunuzņēmuma statusā, kas spēj radīt pāris testa modeļu, taču, ja no viņiem tos nepērk, tad izstrādātos modeļus nevar attīstīt un nevar arī iegūt finansējumu.
Pabriks uzsvēra, ka dronu ražotāji vēlētos ilglaicīgākus un apjomīgākus iepirkumus no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, taču patlaban droni no vietējiem ražotājiem tiek pasūtīti maz. Uzņēmumu attīstībai un finansējuma pieejamības veicināšanai būtu nepieciešams riska kapitāla fonds no valsts puses, pauda Pabriks. Patlaban tāds tiekot veidots, bet vēl nav sācis darbību.
Tāpat arī eksports uz ārvalstīm patlaban jau notiek, taču apjomi vēl nav tik lieli, jo katrā tirgū ir jāielaužas, norādīja Pabriks, uzsverot, ka tas ir arī "MilTech" asociācijas uzdevums - palīdzēt tikt līdz pasūtītājam.
Jautāts, kā gada laikā attīstījusies asociācija, Pabriks sacīja, ka Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācija dibināta aptuveni pirms gada, jo līdz tam Latvijā nebija formāta, kas apvienotu ražošanas uzņēmumus, kuri strādā visa veida dronu ražošanā, nodarbojas ar robotikas tehnoloģijām. Tāpat nebija formāta, kas pietiekami atbalstītu nozari, kurā attīstība notiek ne pa gadiem, bet pa mēnešiem.
Asociāciju dibināja seši uzņēmumi, bet tagad tajā darbojas vairāk nekā 30 uzņēmumu, informēja Pabriks. Tostarp asociācija apvieno aptuveni 90% Latvijas dronu ražotāju - ne tikai gaisa dronu, bet arī zemes un jūras dronu ražotājus.
Tāpat asociācijā apvienojušies autonomo transportlīdzekļu, sakaru un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi, munīcijas ražošanas un metālapstrādes uzņēmumi, līdz mašīnbūvei, ultravieglo lidmašīnu izstrādei, robotikai un citām modernajām tehnoloģijām. Starp asociētajiem biedriem ir arī finanšu un juridisko pakalpojumu sniedzēji.