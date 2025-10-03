Kalsnavas arborētumā gaidāma maģiskā “Raganu slotu balle”
11. oktobrī Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā notiks atraktīvā un maģiskā Raganu slotu balle.
Šajā vakarā darbosies tirdziņš, kursies ugunskuri, būs iekārtotas piknika vietas, kursēs gaismiņu mobīlis, būs tēju degustācijas un vides izziņas aktivitātes.
Visa vakara garumā pie koši izgaismotā arborētuma skatu torņa DJ Jāņa Baloža pavadībā notiks slotu disko – dejas mūsdienīgos mūzikas ritmos.
No plkst. 18.00 līdz 20.00 arborētumā notiks orientēšanās spēle “Pazudušo slotu medības”, kurā aicinātas pieteikties komandas līdz 5 dalībniekiem.
Plkst. 18.30 un 19.30 lieli un mazi pētnieki aicināti izziņas pastaigā ar līdzi paņemtajiem gaismekļiem, lai iepazītu kokaugus pat tumšākajos arborētuma stūros.
Plkst. 20.00 norisināsies slotu parāde un košāko tērpu defilē. Kopīgi tiks noskaidroti šī gada “Mis” un “Misters” titulu ieguvēji.
“Raganu slotu balle” ir ne tikai atraktīvs pasākums, tās laikā varēs uzzināt vairāk par raganu slotām – vienu no arborētuma īpašajām skuju kokaugu kolekcijām, tās dekoratīvajām formām, kas veidojušās ģenētiskās mutācijas rezultātā. Arborētuma darbinieku un citu entuziastu savvaļā pamanītās un atlasītās raganu slotas veido īpašu dekoratīvo kokaugu formu grupu. Raganu slotu balle noris jau devīto gadu.