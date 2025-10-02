Rudens klāt! Sinoptiķi brīdina par krasām laikapstākļu pārmaiņām brīvdienās
Brīvdienās un nākamās darba nedēļas sākumā Latvijā gaidāmi izteikti rudenīgi laika apstākļi, kurus noteiks aktīvs ciklons, kas pakāpeniski nāks no rietumiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Ciklona ietekmē debesis biežāk klās mākoņi, daudzviet gaidāmi nokrišņi, un vējš kļūs brāzmains. Lai gan šīs darba nedēļas izskaņā laiks būs salīdzinoši mierīgs un sauss, ciklona ietekme kļūs jūtamāka jau no sestdienas, kad brāzmains vējš un nokrišņu zona skars lielāko valsts daļu.
Piektdien laika apstākļus vēl noteiks auksta spiediena atzars. Debesis daļēji klās mākoņi, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2, +3 grādiem, savukārt līča rietumu piekrastē būs nedaudz siltāks - tur termometra stabiņš noslīdēs vien līdz +3, +8 grādu atzīmei. Dienā gaiss pakāpeniski iesils vien līdz +10, +13 grādiem.
Sestdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tomēr pēcpusdienā debesis pakāpeniski apmāksies. Dienas gaitā būtiski nokrišņi nav prognozēti, tādēļ laiks saglabāsies sauss. Naktī uz sestdienu pūtīs lēns vējš, taču dienas laikā tas pastiprināsies - dienvidaustrumu un austrumu vējš kļūs brāzmains, pēcpusdienā piekrastes rajonos un arī Kurzemē brāzmās sasniedzot ātrumu 15- 19 metri sekundē (m/s).
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2, +2 grādiem, savukārt piekrastē būs nedaudz siltāks - tur gaiss atdzisīs vien līdz +2, +6 grādiem. Dienā gaisa temperatūra pieturēsies ap +10, +13 grādiem.
Svētdien debesis klās mākoņi, un tikai vietām uzspīdēs kāds saules stars. Jau naktī no rietumiem pāri valsts teritorijai sāks virzīties plaša nokrišņu zona, kas daudzviet atnesīs lietu. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas rietumu un centrālajos rajonos brāzmās sasniegs ātrumu 15- 19 m/s. Naktī gaisa temperatūra pieturēsies ap +7, +11 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +9, +14 grādiem.
Jaunā darba nedēļa saglabāsies līdzīga - laiks galvenokārt būs mākoņains un nokrišņi gaidāmi lielākajā valsts teritorijas daļā. Nedēļas pirmajā pusē vējš nedaudz pierims, bet jau nedēļas otrajā puse, pietuvoties jaunajam ciklonam, atkal kļūs brāzmains un jau plašākā valsts teritorijā.
Nedēļas sākumā, ieplūstot siltākai gaisa masai no dienvidiem, gan naktīs, gan dienās gaisa temperatūra pieturēsies ap +11, +16 grādiem, bet nedēļas izskaņā pakāpeniski atkal kļūs vēsāks.