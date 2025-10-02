FOTO: atklāta sociālā iniciatīva "pRASmīgi!"...

Atklāj sociālo iniciatīvu "pRASmīgi!"
Septembra beigās tika atklāta sociālā iniciatīva "pRASmīgi!" ar mērķi veicināt uzņēmēju un sabiedrības izpratni par ražotāju atbildības sistēmām un to lomu vides pēdas mazināšanā.
23. septembra pasākumā SIA "Latvijas zaļais punkts" vadītājs Kaspars Zakulis iepazīstināja ar sociālās iniciatīvas mērķiem un norisi. Aktuālos RAS rezultātus 2024.gadā prezentēja AS "AJ Power Recycling" valdes loceklis Uldis Skrebs, savukārt par iniciatīvas laikā plānotajām nozaru darba sesijām vairāk stāstīja SIA "Zaļā josta" valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa. Ar izaicinājumiem un risinājumiem ražotāju atbildības sistēmās dalījās Valsts vides dienesta ģenerāldirektors Andris Ķēniņš.
Ražotāju atbildības sistēmas galvenais uzdevums ir panākt, lai tad, kad beigusies noteiktu preču izmantošana, tās nonāk nevis atkritumos, bet kļūst par jaunām izejvielām. Tas attiecas uz iepakojumu, riepām, elektroprecēm, tekstilu un videi kaitīgām precēm. Pievienojoties RAS, uzņēmumi, kas laiž tirgū savu produkciju, vienlaicīgi finansē šo preču atbilstošu savākšanu un pārstrādi. 2024.gada dati rāda, ka šobrīd jau 5292 uzņēmēji (jeb 95% no tiem, uz kuriem RAS attiecas) pievienojušies kādai RAS sistēmai, lai rūpētos par atbildīgu pieeju visā uzņēmēju ražoto vai tirgoto preču dzīves ciklā. Augstākie apritīguma rezultāti sasniegti iepakojuma kategorijā - tur gada laikā savāktas 165 522 tonnas, no tām 152 725 tonnas - pārstrādātas.
Kā norāda "Zaļā josta" valdes priekšsēdētājs Lapsa, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA) apkopotie dati liecina, ka divas trešdaļas no visām tirgū novietotajām preču tonnām atgriežas ekonomikā. Lielākā daļa - deviņas no desmit savāktajām tonnām - tiek pārstrādātas.
"pRASmīgi!" ir trīs ražotāju atbildības sistēmu apsaimniekotāju - SIA "Zaļā josta", AS "AJ Power Recycling" un SIA "Latvijas zaļais punkts" - kopīgi organizēta sociālā iniciatīva ar mērķi mudināt uzņēmējus un sabiedrību domāt par atbildīgu ražošanu, patēriņu un pārstrādi, lai samazinātu atstāto vides pēdu. Iniciatīvas laikā plānotas četras nozares profesionāļu, uzņēmēju un ekspertu darba sesijas par dažādām RAS preču grupām - iepakojums, elektrotehnika, videi kaitīgas preces, tekstilizstrādājumi.