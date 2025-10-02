Latvijā sāks darboties jaunā Ieceļošanas/Izceļošanas sistēma. Kas obligāti jāņem vērā?
No 2025. gada 12. oktobra Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, sāks darboties jaunā Ieceļošanas/Izceļošanas sistēma (IIS). Pirmajā robežas šķērsošanas reizē, kad tiks reģistrēti trešo valstu valstspiederīgā biometriskie dati, robežkontroles process var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts, taču pēc pirmreizējas datu reģistrācijas atkārtota robežas šķērsošana būs ātrāka un ērtāka.
Ja trešo valstu valstspiederīgais kopš IIS ieviešanas robežšķērsošanas punktā ierodas pirmo reizi, personai būs jāsniedz robežsargam savi personas dati. Robežsargi noskenēs personas pirkstu nospiedumus un nofotografēs personas seju. Šī informācija tiks saglabāta digitālajā failā. Valsts robežsardze aicina trešo valstu valstspiederīgos ierēķināt ilgāku laiku robežpārbaudei.
Jaunā sistēma tās darbības sākumā varētu ietekmēt arī Eiropas valstu pilsoņus, kuri dodas uz vai no trešajām valstīm – arī šīm personām jārēķinās ar ilgāku robežpārbaudes laiku dēļ iespējamām garākām rindām (taču ne datu ievākšanas dēļ). Ņemot vērā, ka tuvojas skolēnu brīvlaiks, cilvēkiem tiek aicināts savlaicīgi ieplānot laiku lidostā un rēķināties ar iespējamu ilgāku robežpārbaudes laiku kopumā.
Lai izvairītos no iespējamām rindām, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas biometrisko pasu turētāji tiek aicināti Rīgas lidostā izmantot automātiskos robežkontroles vārtus (ABC vārtus).
Atgādinām, ka ABC vārtus ieceļojot var izmantot personas no 14 gadu vecuma, savukārt izceļojot – personas sākot no 18 gadu vecuma. ABC vārtu izmantošanai obligāti nepieciešama pase (personas identifikācijas karte neder).
Ja trešo valstu valstspiederīgais atkārtoti šķērsos to Eiropas valstu robežas, kuras izmanto IIS, personas pirkstu nospiedumi un sejas attēls jau būs reģistrēts IIS. Šajā gadījumā, šķērsojot robežu, būs nepieciešama tikai datu verificēšana – robežsargs pārbaudīs pirkstu nospiedumus vai sejas attēlu, un tas aizņems mazāk laika. Atsevišķos gadījumos, ja tas ir nepieciešams, trešo valstu valstspiederīgo dati IIS var tikt laboti vai papildināti, kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 par IIS izveidi.
Biometrisko datu izmantošana ļauj precīzi identificēt cilvēkus, tādējādi ievērojami samazinot identifikācijas kļūdas, kā arī identificēt personas bez personu apliecinošiem dokumentiem, kuras jau atrodas Šengenas zonā. Biometrisko datu vākšana var uzlabot drošību Eiropas valstīs, kuras izmanto IIS, piemēram, novēršot personu pazušanu vai nonākšanu pie cilvēku tirgotājiem, palīdzot cīnīties pret smagiem noziegumiem un terorismu.
Lai gan biometrisko datu vākšana var ietekmēt ceļotāju privātumu, IIS izmantotā tehnoloģija nodrošina cilvēku pamattiesību aizsardzību. IIS atbilst Vispārīgo datu aizsardzības regulas un citiem datu aizsardzības principiem, piemēram, integrētai datu aizsardzībai un datu aizsardzībai pēc noklusējuma, kā arī nepieciešamības, samērīguma un datu kvalitātes prasībām. Ir īstenoti piesardzības pasākumi, lai aizsargātu ceļotāju tiesības saistībā ar to privātās dzīves un personas datu aizsardzību. Šie personas dati tiks saglabāti IIS tikai tik ilgi, cik nepieciešams to vākšanas nolūkam(-iem).
Valsts robežsardze atgādina, ka IIS tiks ieviesta pakāpeniski un pilnīga sistēmas darbība būs nodrošināta no 2026. gada 10. aprīļa. Līdz tam, šķērsojot Latvijas un citu Eiropas valstu ārējās robežas, trešo valstu valstspiederīgajiem pasēs joprojām tiks gan iespiesti ieceļošanas un izceļošanas spiedogi, gan reģistrēti ceļotāja dati IIS. Tāpat pārejas periodā nedarbosies uzturēšanās dienu automātiskais kalkulators. Šī pieeja palīdzēs nodrošināt pakāpenisku pāreju un ļaus robežkontroles punktiem pilnībā pielāgoties jaunajai sistēmai. IIS funkcionalitātes ieviešana pilnā apmērā visās Eiropas valstīs (pēc 2026. gada 10. aprīļa) ļaus atteikties no spiedogiem pasēs un Eiropas dalībvalstīm elektroniski apmainīties ar informāciju par ceļotāju.
Jau ziņots, ka IIS ilgtermiņā atvieglos ceļošanu uz Eiropu trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ceļo īstermiņa uzturēšanās nolūkā un kuriem paredzēta uzturēšanās līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu periodā.