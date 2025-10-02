Jau 60. reizi Daugavpilī aizvadīts Mežciema skrējiens
Sestdien, 27. septembrī, jau 60. reizi Daugavpilī tika aizvadīts Mežciema skrējiens, kura tradīcijas aizsākās tālajā 1966. gadā.
Toreiz organizatori pat nespēja iedomāties, cik ilgi saglabāsies šī skrējiena popularitāte, taču arī pēc sešdesmit gadiem interese par to nav mazinājusies - šogad sacensībās piedalījās vairāk nekā 1400 dalībnieku.
Pasākums sākās plkst. 10.00 ar bērnu skrējieniem 700 metru un 2 kilometru distancēs. Vismazākie dalībnieki priecēja skatītājus, veicot mazuļu trasi, bet 2021. gadā un vēlāk dzimušie bērni, izmēģināja krāsaino šķēršļu joslu. Pulksten 11.00 trasē devās 5 kilometru skrējiena dalībnieki, bet plkst. 12.00 sākās 10 kilometru distance.
Papildus skriešanai dalībnieki varēja piedalīties dažādās aktivitātēs, ko bija sagatavojis Daugavpils Inovāciju centrs, kā arī izmēģināt spēkus „CrossFit” un lielformāta piepūšamajās spēlēs. 5 un 10 kilometru skrējienu uzvarētāji saņēma naudas balvas, medaļas un pasākuma sponsoru sarūpētās dāvanas.