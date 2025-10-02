Valija Platace kļūst par “Rogovkys dzejis voga 2025” uzvarētāju
Spraigā cīņā ar trīs sacensību kārtām, par dzejas slama “Rogovkys dzejis voga 2025” uzvarētāju kļuvusi literatūras debitante Valija Platace.
Jau ceturto reizi Rēzeknes novada Rogovkā norisinājās latgaliskais dzejas slams “Rogovkys dzejis voga”, kurā piedalījās desmit dzejnieki - Annele Slišāne, Aija Mikele, Elizabete, Evika Muizniece, Laura Strode, Elīza Marija, Linards Kalniņš, Benedikta Mežale, Dace Tihovska un Valija Platace.
Kā paredzēja sacensību nolikums, dzejnieki uzstājās žūrijas priekšā, lasot savus oriģināldarbus, kuri plašākai publikai līdz šim nebija prezentēti. Pašvaldība norāda, ka katrā no no slama kārtām priekšplānā izvirzījās cits līderis, bet finālā jeb trešajā kārtrā sacentās trīs dalībnieki - Evika Muizniece, Annele Slišāne un Valija Platace.
Pēc spraigās cīņas žūrija uzvarētājas godu piešķīra fotomāksliniecei Valijai Platacei. Lai gan Valija dzīvē izvēlējusies citu profesiju, rakstīšanai viņa nodevusies jau kopš bērnu dienām un ik pa laikam uzrakstījusi kādu eseju, stāstu vai dzejoli latviešu literārajā valodā. Tomēr šogad esot noticis jauns pavērsiens viņas radošajā dzīvē - un pēc liela satricinājuma ģimenē Valija ir atgriezusies pie dzimtās latgaliešu valodas. "Biju nobijusies, jo ļoti baidos uzstāties, bet tagad ir fantastiska sajūta, jo dzejoļos ielieku ļoti daudz sevis un ir svarīgi, ka tas patīk arī citiem,” pēc uzvaras pauda Valija.