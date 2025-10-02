VDD rosina kriminālvajāšanu pret Latvijas valstspiederīgo par darbu agresorvalsts Krievijas uzņēmumu labā
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 19. septembrī rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret Latvijas valstspiederīgo par neatļautu darbu agresorvalsts Krievijas uzņēmumu labā, pārkāpjot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, ziņo VDD.
Kriminālprocesu pret personu VDD uzsāka šā gada 17. aprīlī aizdomās par Krimināllikuma 84. panta pirmajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, t.i., Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu.
Izmeklēšanas gaitā dienests noskaidroja, ka Krievijas pilsonis pēc pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā iegūšanas attālināti bija nodarbināts trīs ar finanšu jomu saistītos uzņēmumos Krievijā, kur ieņēma ģenerāldirektora padomnieka, finanšu direktora un galvenā ekonomista amatus.
VDD vērš uzmanību, ka, reaģējot uz Krievijas sākto karu Ukrainā, Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem ir aizliegta konsultāciju sniegšana saimnieciskās darbības un vadībzinības jomā Krievijā reģistrētiem uzņēmumiem.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.