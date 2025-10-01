Latvijas slavenākā narkokurjera Rolanda Priverta un rakstnieka Oskara Tarvida grāmatas "Netici nekam" prezentācija; 01.10.2025.
"Šis ir stāsts par cilvēka nebeidzamo cīņu būt ārpus pastāvošās iekārtas robežām. Par brīvību. Par tās patieso cenu. Jo par ...
Latvijas slavenākais narkokurjers Rolands Priverts "Sapņos un kokteiļos" prezentē jauno grāmatu "Netici nekam". FOTO
1. oktobrī populārajā Rīgas bārā un izklaides vietā "Sapņi un kokteiļi" Latvijas bēdīgi slavenais narkokurjers Rolands Priverts iepazīstināja plašo publiku ar jauno grāmatu "Netici nekam", kas tapusi kopā ar rakstnieku Oskaru Tarvidu.
"Piekritis mesties iekšā šajā košajā avantūrā, ko tagad turi rokās, zināju vienu – es vēlos izķidāt Rolanda iekšējo pasauli, lai tiktu līdz viņa šķautņainās personības kodolam. Es vēlējos aizspraukties garām viņa bezbēdīgajiem smiekliem, lai saprastu, vai tie ir sargsuņi viņa ievainotajai sirdij vai tomēr viņa dzīves filosofijas uzticamie pavadoņi," grāmatu raksturo Oskars Tarvids.
"Kā ir veidojusies Latvijā zināmākā kontrabandista personība, piedzīvojot notikumus, kas “normālam” ierindas pilsonim šķiet nesavienojami ar veselo saprātu? Kas slēpjas šāda cilvēka apziņas dzelmē, kurš spēj smieties un jokot par notikumiem, kuros paša dzīve ir karājusies mata galā? Uz kādām vērtībām ir balstīta cilvēka dzīve, ja viņš joprojām apgalvo, ka nav labākas izaugsmes vietas par padomju laika cietumu? Rolandu Privertu var cienīt vai nīst, tomēr nevar noliegt to, ka viņā joprojām gailē dumpinieciskums pret pastāvošo varu un tās sistēmu, kura bez žēlastības turpina laupīt cilvēku dzīves, izpostot visu, kas tiem ir svēts un dārgs. Kā sistēmas “izredzētie” pelna, zogot “parasto” cilvēku dzīves, nešķirodami ne pēc vecuma, ne dzimuma. Šis ir stāsts par cilvēka nebeidzamo cīņu būt ārpus pastāvošās iekārtas robežām. Par brīvību. Par tās patieso cenu. Jo par to maksā visi. Arī Tu."
Jāpiebilst, ka Priverta dzīvesstāsts ir visnotaļ raibs un bieži nonācis konfliktā ar likumu.
Pērn Rīgas apgabaltiesa atcēla pirmās instances tiesas daļēji attaisnojošo spriedumu lietā pret Privertu par narkotisko vielu neatļautu iegādi, glabāšanu un pārvadāšanu un piesprieda viņam gada cietumsodu. Kā 2018.gadā aģentūrai LETA klāstīja Priverta sabiedrisko attiecību konsultants, Priverts nopratināšanas laikā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldes izmeklētāju mēģinājis apsveikt Policijas darbinieku dienā, dāvinot viņai Bolīvijas lidostā iegādātu tējas paciņu, kuras sastāvā ir kokas lapas, taču tādā veidā ticis pie jaunas apsūdzības.
Priverts iepriekš skaidroja, ka konkrētajai tējai Bolīvijā tiek piedēvētas dziednieciskas īpašības, tai neesot "nekāda sakara ar narkotikām". "Šo tēju kā humora pilnu suvenīru iegādājas daudzi tūristi, kas dodas uz savām dzimtajām valstīm. Tāpēc man pat bija ideja, ka varētu to izplatīt Latvijā," toreiz pauda Priverts, piebilstot, ka viņam no lidostas pat saglabājies tējas pirkuma čeks, kas esot pievienots lietai.
Par narkotiku kontrabandu tiesātā Rolanda Priverta grāmatas prezentācija
Priverts par narkotiku noziegumiem cietumā pabijis vairākkārt. Jau 1999.gada sākumā viņu kopā ar toreizējo Latvijas Modeļu asociācijas prezidenti Dairu Silavu Rīgas lidostā aizturēja par mēģinājumu Latvijā ievest gandrīz divus kilogramus kokaīna. Par šo gadījumu Augstākā tiesa 2000.gada novembrī Privertam piesprieda brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem, taču no cietuma viņš tika atbrīvots pirms termiņa. 2004.gada sākumā Privertu aizturēja Gvajakilas lidostā Ekvadorā. Pie viņa tika atrasti 894 grami kokaīna. Savukārt 2009.gadā Privertam tika piespriests astoņu gadu cietumsods Somijā par kokaīna kontrabandu no Dienvidamerikas uz Somiju, Igauniju un Latviju.