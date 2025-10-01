Notiesāta bijusī NBS amatpersona Inga Kaminska par vērienīgu krāpšanu saistībā ar pārtikas piegādēm
Rīgas rajona tiesa Jūrmalā bijušajai Nacionālo bruņoto spēku (NBS) amatpersonai Ingai Kaminskai par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, dokumentu viltošanu un krāpšanu saistībā ar pārtikas iepirkumu piespriedusi četru gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz vienu gadu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā. Tāpat nolemts Kaminskai konfiscēt automašīnu "Hyundai Santa Fe".
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Kaminska bija NBS Nodrošinājuma pavēlniecības trešā reģionālā nodrošinājuma centra apgādes rotas pārtikas nodrošinājuma grupas pārtikas noliktavas priekšniece.
Neminot personas vārdu, prokuratūra iepriekš izplatītajā paziņojumā medijiem norādīja, ka amatpersona, mantkārīgu motīvu vadīta, laikā no 2022.gada 15.marta līdz 2023.gada 1.martam, veicot pārtikas preču pasūtījumus no kāda uzņēmuma, tā pārstāvjiem norādīja NBS reāli piegādājamas pārtikas preces un to daudzumu un deva norādes par to, kuras preces un kādā daudzumā faktiski nepiegādāt, bet fiktīvi iekļaut uzņēmuma pavadzīmēs kā piegādātas.
Šis uzņēmums ir ilggadējs armijas pārtikas piegādātājs SIA "Lanekss", kas jau sodīts atsevišķā procesā. Kaminska un divas privātpersonas, pret kurām kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, apsūdzēta arī par to, ka mantkārīgu motīvu vadītas, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās viltoja dokumentus - 169 pavadzīmes, kuras Kaminska iesniedza NBS grāmatvedībā apmaksai. Tādējādi personas izkrāpa 113 519 eiro, kas tika pārskaitīti uz minētā uzņēmuma bankas kontu.
No pamatlietas izdalītajā kriminālprocesā ar divām privātpersonām, kā arī ar minētā uzņēmuma pārstāvi 2024.gada nogalē ir noslēgtas vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Abi uzņēmuma darbinieki sodīti ar trīs gadu brīvības atņemšanu nosacīti un naudas sodu 49 000 eiro.
Savukārt "Lanekss" piemērots 101 500 eiro liels piespiedu ietekmēšanas līdzeklis. Savukārt par labu NBS abas personas arī nomaksājušas materiālā kaitējuma kompensāciju - 100 658 eiro.
Saskaņā ar portālā "Firmas.lv" pieejamo informāciju uzņēmums "Lanekss" dibināts 2001.gadā un tā pamatkapitāls ir 2840 eiro. Uzņēmums pieder Ņinai Siliņai. Tas 2024.gadā apgrozīja 5,62 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 0,89 miljonu eiro peļņu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Lanekss" bija viens no uzņēmumiem, kas 2023. gadā pieteicās Aizsardzības ministrijas jaunajā pārtikas iepirkuma konkursā pēc tam, kad iepriekšējais iepirkums izraisīja vērienīgu skandālu, kādam Rojā reģistrētam uzņēmumam paredzot astronomiskas summas. Rojā reģistrētais uzņēmums "Zītari LZ" 2022.gada decembrī ieguva 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām turpmākos piecus gadus. Šis iepirkums izraisīja skandālu, un 2023. gada vasarā tika panākta vienošanās par līguma laušanu. Vēlāk ģenerālprokuratūra pārbaudē secinājusi, ka armijas vadība, parakstot līgumu ar "Zītari LZ" par pārtikas piegādi, nav izvērtējusi būtiskus organizatoriska rakstura jautājumus un nav nodrošinājusi vienotu un skaidru pārtikas piegādes līgumu noslēgšanas kārtību pārejas periodam.