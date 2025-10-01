Kriminālprocesa ietvaros Latgalē tiek meklēts attēlā redzamais vīrietis
foto: Valsts policija
Valsts policija meklē attēlā redzamo personu.
Novadu ziņas

Kriminālprocesa ietvaros Latgalē tiek meklēts attēlā redzamais vīrietis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas kriminālprocesa ietvaros skaidro attēlā redzamā vīrieša identitāti.

Kriminālprocesa ietvaros Latgalē tiek meklēts attē...

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par personas identitāti vai atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112, 64603535 vai rakstot uz e-pastu valdis.rutkovskis@latgale.vp.gov.lv  Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

foto: Valsts policija
Valsts policija meklē attēlā redzamo personu.
Valsts policija meklē attēlā redzamo personu.

Tēmas

LatgaleValsts policija

Citi šobrīd lasa