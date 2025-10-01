Valsts policija meklē attēlā redzamo personu.
Novadu ziņas
Šodien 15:53
Kriminālprocesa ietvaros Latgalē tiek meklēts attēlā redzamais vīrietis
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas kriminālprocesa ietvaros skaidro attēlā redzamā vīrieša identitāti.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par personas identitāti vai atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112, 64603535 vai rakstot uz e-pastu valdis.rutkovskis@latgale.vp.gov.lv Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
