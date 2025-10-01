Par valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadāšanu aizturēts Latvijas pilsonis
Pirmdien, 30. septembrī, par valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadāšanu robežsargi Krāslavas novadā aizturēja vienu Latvijas pilsoni.
Veicot saņemtās informācijas pārbaudi, robežsargi Šķaunes pagastā, kapu apkaimē, konstatēja kādu dubļos iestrēgušu Renault Traffic markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Blakus automašīnai atradās astoņas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras mēģināja mašīnu izstumt no dubļiem.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 2851. panta trešas daļas par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.
Astoņas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Tāpat konstatēts, ka pārvadātājs atrodas alkohola reibumā. Uz notikuma vietu izsauktas Valsts policijas amatpersonas, kuras, veicot alkohola koncentrācijas izelpas mērījumu, konstatēja, ka autovadītājs atrodas 1.61 promiļu alkohola reibumā. Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas par transportlīdzekļa vadīšanu, ja vadītājs atrodas alkohola ietekmē.