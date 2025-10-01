Turpmāk, lai šķērsotu Krievijas un Baltkrievijas robežu, būs jāreģistrējas maksas elektroniskajā rindā
Lai uzlabotu robežšķērsošanas drošību un novērstu auto transporta rindas uz Latvijas austrumu robežas, no 2025. gada 15. oktobra šķērsot Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežu Grebņevā, Terehovā un Pāterniekos varēs, tikai iepriekš reģistrējoties Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā (ERRS).
Līdz ar jaunās rindas rezervācijas sistēmas ieviešanu Latvijā šāda austrumu robežas šķērsošanas kārtība darbosies visās trīs Baltijas valstīs. Reģistrēt transportlīdzekli elektroniskajā rindā robežas šķērsošanai no 15. oktobra varēs jau no šodienas – 1. oktobra interneta vietnēs www.lvborder.lv un www.lvrobeza.lv.
Jaunā kārtība paredz, ka visi motorizētie transportlīdzekļi, šķērsojot austrumu robežu, obligāti būs jāreģistrē attālināti, izmantojot īpaši izstrādātu e-pakalpojumu – Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmu, līdzīgi kā tas šobrīd jau notiek Igaunijā un Lietuvā. Sākotnēji risinājuma ieviešana plānota Latvijas ārējās robežšķērsošanas vietās “Grebņeva”, “Terehova” un “Pāternieki", un tā attieksies uz visiem transportlīdzekļiem.
Reģistrācija sākot no 1. oktobra
Reģistrēties robežas šķērošanai interneta vietnēs www.lvborder.lv un www.lvrobeza.lv būs iespējams jau no 2025. gada 1. oktobra, savukārt jaunā kārtība robežas šķērsošanai stāsies spēkā no 15. oktobra, kad robežas šķērsošana būs iespējama, tikai iepriekš reģistrējoties ERRS.
No 2025. gada 15. oktobra transportlīdzekļi bez reģistrēšanās Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā šķērsot Latvijas Republikas austrumu robežu nevarēs – tas nozīmē, ka “dzīvajā” rindā šķērsot robežu vairs nebūs iespējams.
Pārskatāma robežas šķērsošana
Reģistrācija sistēmā ļaus transportlīdzekļa vadītājam 30 dienas pirms plānotās robežas šķērsošanas izvēlēties noteiktu laika intervālu (1 stunda) iebraukšanai attiecīgajā robežkontroles punktā. Iepriekšēja pieteikšanās ietvers reģistrēšanos rindai, iestāšanos rindā un vienkāršotu aprēķinu, kas balstās uz vidējo vienas automašīnas apkalpošanas laiku robežas šķērsošanas vietā. Kārtas numurs robežas šķērsošanai izvēlētajā laika intervālā braucējam tiks piešķirts pēc maksājuma apstiprinājuma saņemšanas sistēmā.
Reģistrēšanās būs iespējama arī neilgi pirms robežpunkta sasniegšanas, saņemot sistēmas piedāvāto tuvāko pieejamo rindas reģistrācijas numuru, taču priekšrocības nodrošinās savlaicīga pierakstīšanās.
Sistēmu izstrādā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Sistēmas izstrādi un ieviešanu nodrošina VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” sadarbībā ar atbildīgajām valsts institūcijām. Sistēmas lietotāju atbalstam ATD nodrošinās informatīvā telefona atbalstu, kas robežas šķērsotājiem būs pieejams darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Iestāties rindā un apmaksāt pakalpojumu gan Latvijas iedzīvotāji, gan ārvalstu pilsoņi varēs elektroniski mājaslapā www.lvborder.lv vai www.lvrobeza.lv. Samaksa par viena transportlīdzekļa elektroniskās rindas rezervāciju ir 9,30 eiro.