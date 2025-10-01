VDD rosina kriminālvajāšanu pret divām personām par neatļautu projektu vadīšanas pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem Krievijā
foto: Valsts drošības dienests.
VDD rosina kriminālvajāšanu pret divām personām par neatļautu projektu vadīšanas pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem Krievijā.
VDD rosina kriminālvajāšanu pret divām personām par neatļautu projektu vadīšanas pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem Krievijā

Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 17. septembrī rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret diviem Latvijas valstspiederīgajiem par neatļautu projektu vadīšanas pakalpojumu sniegšanu Krievijā reģistrētiem uzņēmumiem, pārkāpjot Eiropas Savienības (ES) noteiktās sankcijas.

Kriminālprocesu pret personām VDD uzsāka šā gada 22. janvārī, personām inkriminējot Krimināllikuma 84. panta pirmajā daļā minēto  noziedzīgo nodarījumu.

VDD iegūtā informācija liecina, ka personas pārkāpa ES noteiktās sankcijas attiecībā un projektu vadīšanas pakalpojumu sniegšanu Krievijā reģsitrētiem uzņēmumiem.

Izmeklēšanas gaitā dienests noskaidroja, ka personām pieder kapitāldaļas Krievijā reģistrētā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar projektu vadīšanu un organizēšanu. Laikā no 2022. gada līdz 2025.  gadam šis uzņēmums organizējis vismaz piecus pasākumus (forumus), kuri notika Maskavā.

Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā. 

