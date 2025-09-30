“Rīgas nami” veiks iekšējo izmeklēšanu saistībā ar Centrāltirgū konstatētajiem, iespējamajiem pārkāpumiem
Šodien Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki veica procesuālās darbības Rīgas Centrāltirgus telpās. Reaģējot uz notikušo, uzņēmuma valde un padome uzdevusi nekavējoši izveidot iekšējo izmeklēšanas komisiju un veikt auditu, informēja SIA “Rīgas nami” Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas vadītāja Dace Preisa.
Pašlaik SIA “Rīgas nami”, kas ir Rīgas Centrāltirgus pārvaldītājs, rīcībā nav plašākas informācijas par minēto darbību iemesliem vai apstākļiem, skaidro Preisa. Vienlaikus uzņēmums ir vērsies pie KNAB ar lūgumu rast iespēju informēt par izmeklēšanas rezultātos konstatēto un apstiprina gatavību pilnībā sadarboties ar atbildīgajām institūcijām, lai iespējami drīz noskaidrotu visus ar notikušo saistītos faktus.
“Rīgas nami vadība stingri uzsver – korupcija un jebkāda veida noziedzīgi pārkāpumi uzņēmumā ir absolūti nepieļaujami un netiks tolerēti. Mūsu pienākums ir nodrošināt caurspīdīgu un godīgu saimniecisko darbību, tādēļ ikviens signāls par iespējamiem pārkāpumiem tiek izvērtēts ar visaugstāko atbildību,” uzsver Ojārs Valkers, SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājs.
Uzņēmums aicina ikvienu darbinieku vai sadarbības partneri, kuram ir informācija, kas varētu būt nozīmīga izmeklēšanas procesā vai kas norāda uz pārkāpumiem, izmantot uzņēmumā pieejamo Trauksmes celšanas mehānismu vai tieši vērsties pie uzņēmuma vadības.