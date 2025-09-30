Latvijas Nacionālajā operā skanēs sezonas pirmais kamermūzikas koncerts “Sasaukšanās”
Latvijas Nacionālās operas Beletāžas zālē 11. oktobrī pulksten 15.00 uz sezonas pirmo kamermūzikas koncertu Sasaukšanās aicina solisti Inga Šļubovska-Kancēviča, Irma Pavāre, Mārtiņš Šmaukstelis un Edgars Ošleja, kā arī pianiste, koncerta mākslinieciskā vadītāja Ilze Ozoliņa.
Koncerta programmā skanēs latviešu vokālā kamermūzika, kas tapusi dažādos laikos, veidojot muzikālu dialogu starp pagātni un nākotni. Annas Veismanes vokālo ciklu ar Kārļa Skalbes dzeju pirmatskaņos tenors Mārtiņš Šmaukstelis. Īpaši šim koncertam tiek radīts klavieru pavadījums Artura Maskata triptiham ar Friča Bārdas dzeju. Šo ciklu interpretēs soprāns Inga Šļubovska-Kancēviča. Pētera Plakida ciklu Trīs Ojāra Vācieša dzejoļi balsij un klavierēm atskaņos mecosoprāns Irma Pavāre, savukārt Roberta Liedes romantiskos skaņdarbus ar Laimoņa Kamaras, Viļa Plūdoņa un Ojāra Vācieša dzeju dziedās bass Edgars Ošleja. Koncertā simt piecdesmitajā jubilejā tiks godināts ievērojamais latviešu komponists Emīls Dārziņš, kura vokālo mūziku dziedās visi solisti. Koncertu vadīs Liene Jakovļeva.
„Paralēli darbam operā dziedātājiem ir būtiski pilnveidot savu meistarību arī kamermūzikā. Īpaši nozīmīga ir tieši latviešu kamermūzika, jo kurš cits tad to dziedās, ja ne mēs – latviešu mūziķi. Impulss šai programmai radās no sarunas ar Annu Veismani, kuras dziesmu cikls piedzīvos pirmatskaņojumu. No sākotnējās ieceres ar diviem solistiem programma pakāpeniski izauga līdz kvartetam – soprānam, mecosoprānam, tenoram un basam, katram ienākot ar savām idejām un repertuāra izvēlēm. Īpaši nozīmīgi būs atskaņot Artura Maskata triptihu ar Friča Bārdas dzeju, kam speciāli tiek veidots klavieru pavadījums. Protams, mūsu uzdevums ir arī pieminēt Emīlu Dārziņu viņa 150 gadu jubilejā. Viņa vokālo kamermūziku savulaik dziedāja tādi spoži solisti kā Kārlis Zariņš, Miķelis Fišers, bet tagad ir pienācis laiks mūsdienu solistu interpretācijām,” saka koncerta mākslinieciskā vadītāja Ilze Ozoliņa.
Par jaunradīto dziesmu ciklu stāsta komponiste Anna Veismane: “Dziesmas ar Kārļa Skalbes vārdiem tapa pagājušajā vasarā, kad no Madonas puses braucu cauri Piebalgai, vērojot latviskās ainavas un iztēlojoties 20. gadsimta sākuma mūziķu un rakstnieku gaitas. Vēl spilgtā atmiņā bija nesen lasītais Svena Kuzmina romāns Skaistums un nemiers. Visbiežāk vokālo mūziku rakstu bez īpaša aicinājuma vai pasūtījuma, dziesmas tēli rodas līdzīgi kā dzeja – spontāni un tieši. Kārļa Skalbes dzejā notvēru arī mūsdienīgas, ekspresīvas lappuses, blakus tām dzirdams izteikti latvisks kolorīts, kas manā mūzikā ilgi nebija parādījies.”.
Šosezon Latvijas Nacionālā opera un balets aicina uz vēl trijiem kamermūzikas koncertiem. Programmā Dvēseles frekvence: Šopēns 29. novembrī dziedātāji Brigita Reisone un Mihails Čuļpajevs, čelliste Dace Zālīte-Zilberte un pianists Edgars Tomševics tiksies Friderika Šopēna mūzikā. 8. decembrī, atceroties lielisko pianistu Mārtiņu Zilbertu, viņa draugi un domubiedri aicina uz īpašu koncertu Pianistam Mārtiņam Zilbertam dzimšanas dienā. Turpinājums. Valentīna dienā, 14. februārī, koncertu Romantisma serenādes piedāvās dziedātāji Ilze Grēvele-Skaraine un Rihards Millers, kā arī pianiste Ērika Millere.