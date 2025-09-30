FOTO: Latvijas Universitāte Senāta svinīgajā sēdē sveikti Goda doktori un Emeritus profesori

Latvijas Universitāte sveic Goda doktorus un Emeritus profesorus
Tikko kā 26. septembrī Latvijas Universitāte svinēja savu 106. dzimšanas dienu ar svinīgu Senāta sēdi, kurā tika sumināti izcilākie zinātnes pārstāvji – gan Goda doktori, gan Emeritus profesori.
Pasākums apliecināja LU ilggadīgo tradīciju godināt tos, kuru darbs un atbalsts palīdzējis universitātei kļūt par vienu no nozīmīgākajām akadēmiskajām institūcijām Latvijā un starptautiskā mērogā.
LU Senāta lēmumu rezultātā Goda doktora nosaukumu saņēma Potsdamas Universitātes profesors Ivans Mikelandželo D’Aprils, Johannesa Gūtenberga universitātes un Kalifornijas Universitātes Bērklijā profesors Dmitrijs Budkers, Viļņas Universitātes Kauņas fakultātes profesors Vladislavs Fomins, Korkas Universitātes koledžas profesors Džastins D. Holmass, kā arī Saseksas Universitātes emeritētais profesors Rasels Kings. Šim godinājumam pievienojās arī Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Māris Laiviņš un Poznaņas Adama Mickeviča universitātes un Varšavas Universitātes profesore Justīne Prusinovska. Katrs no viņiem devis būtisku ieguldījumu savās pētniecības jomās, vienlaikus bagātinot arī Latvijas akadēmisko telpu ar zināšanām un starptautiskām sadarbībām.
Ne mazāk nozīmīgs bija arī Emeritus profesora titula pasniegšanas brīdis. To šogad saņēma Latvijas Universitātes profesori Jānis Bičevskis un Juris Cālītis, kā arī profesore Gunta Spriņģe. Viņu mūža darbs ir veidojis LU akadēmisko vidi, stiprinājis mācību kvalitāti un iedvesmojis vairākas studentu paaudzes.
Svinīgās sēdes noslēgumā LU vadība ar pateicību uzsvēra, ka goda nosaukuma piešķiršana ir ne tikai simbols par paveikto, bet arī apliecinājums tam, ka šie zinātnieki un pedagogi ar savu darbu turpina celt universitātes prestižu un attīstīt Latvijas zinātni. Latvijas Universitātes 106. dzimšanas diena tādējādi kļuva par svētkiem, kuros pagodināti tie, kuri ar savu darbu apliecina, ka LU ir vieta, kur tradīcijas satiekas ar inovācijām un kur tiek likti pamati nākotnes izcilībai.