Latvijā būvētā mobilā dronu darbnīca ļaus ukraiņiem veikt remontdarbus pie pašas frontes līnijas
Piektdien no Ukrainas vēstniecības ceļu sāka jau otrā mobilā dronu darbnīca, kas būvēta Latvijā, lai palīdzētu Ukrainai atjaunot militāro tehniku kara apstākļos. Darbnīca izveidota sadarbībā ar Lietuvu, un tā ir uz riteņiem, kas ļauj remontdarbus veikt iespējami tuvu frontes līnijai, vēsta 360TV Ziņas.
Projekts tapis biedrības “SOS palīdzība Ukrainai” iniciatīvas un brīvprātīgo darba rezultātā, pilnībā balstoties uz saziedotiem līdzekļiem. Organizācijas vadītājs Emīls Paupe-Balodis skaidroja, ka jaunajā busiņā ierīkotas divas pilnībā aprīkotas darba vietas ar visu nepieciešamo – sākot no elektrības pieslēguma un mērījumu veikšanas ierīcēm līdz mikroskopiem un lodēšanas stacijām.
Pirmās darbnīcas pieredze un lietuviešu ieteikumi ļāvuši būtiski uzlabot jaunāko modeli. Kā stāstīja iesaistītie zemessargi un uzņēmēji, šādas mobilās darbnīcas esot tikpat pieprasītas kā paši droni, jo ļauj kritiski svarīgo tehniku salabot uzreiz kara zonā. Ukrainas puse esot norādījusi, ka nākotnē būtu nepieciešamas pat tūkstoš šādas darbnīcas.
Kopā ar specializēto aprīkojumu Ukrainas karavīriem nosūtītas arī pārtikas pakas, ko sarūpējuši ziedotāji no Amerikas un vietējie zemessargi. Organizatori uzsvēra, ka, ņemot vērā pieprasījumu, darbnīcu būve turpināsies, un nākamo iecerēts pabeigt līdz gada beigām.