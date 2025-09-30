Oktobrī un novembrī Rīgas sabiedriskā transporta un vilcienu ekrānos popularizēs latviešu valodu
Šogad pirmo reizi Valsts valodas mēnesī oktobrī un Patriotu mēnesī novembrī Rīgas sabiedriskā transporta un pasažieru vilcienu ekrānos tiks īstenota valsts valodas nozīmības popularizēšanas akcija, kuru īsteno Rīgas dome, "Rīgas satiksme" un "Vivi" sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūra.
Oktobrī un novembrī sabiedriskā transporta ekrānos ik nedēļu būs jaunas Betijas Jakaites un Kristas Kristiānas Mežavilkas veidotas animācijas, kas uzrunās pasažierus ar interesantiem jautājumiem par latviešu valodu, tādējādi ikdienas braucieni kļūs par priekpilnu dialogu kā pieaugušajiem, tā jauniešiem un bērniem.
"Šajā akcijā pasažieri tiks informēti un iepazīstināti ar latviešu valodu kā visas sabiedrībai kopīgo un starpetniskās saziņas valodu. Tiks skaidrota latviešu valodas satversmiskā nozīme un prezentēti dažādi ar valsts valodu saistīti interesanti fakti. Tā ir mana un kampaņas #RunāLatviski aktīvistu iecere, kas lieliskā sadarbībā ar Rīgas pašvaldības uzņēmumu "Rīgas satiksme", Latviešu valodas aģentūru un "ViVi" savu piepildījumu piedzīvos šogad. Nešaubos, ka izglītojoties un informējoties par Latvijas valsts valodas nozīmību, pasažieri jutīsies kā ieguvēji. 16. oktobrī aicinu apmeklēt Valsts valodas dienai veltītu uzrunu pasākumu, kas jau ceturto gadu notiks Rīgā pie Gunāra Astras pieminekļa. Ceru, ka šādas latviešu valodai veltītas informatīvas akcijas turpmāk Rīgā un visā Latvijā notiks katru gadu. Latviešu valoda ir viena no vissvarīgākajām Latvijas valstiskuma identitātes asīm. Latviešu valoda ir latviešu tautas dvēsele un intelekts," norāda Liāna Langa, Rīgas domes deputāte un kampaņas #RunāLatviski vadītāja.
Lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, 15. oktobrī tiek atzīmēta Valsts valodas diena. Šis datums ir izvēlēts, jo 1998.gada 15. oktobrī Satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionālā vērtība: "Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda". Pēc tā laika prezidenta Egila Levita ierosinājuma 2021. gadā likums "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" tika papildināts ar jaunu atzīmējamo dienu 15. oktobrī — Valsts valodas dienu.