Notiks protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Ceturtdien, 2. oktobrī, pulksten 12.00 plašs nevalstisko organizāciju loks vienojas paust stingru un skaidru nostāju pret likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanu un apkarošanu.
Lai demonstrētu šo nostāju, jaunatnes organizācija "Protests", centrs "Marta", krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes", centrs "Dardedze, “Latvijas attīstībai” jaunatnes nodaļa “Jaunieši attīstībai”, politiskās partijas "Vienotība" jaunatnes organizācija, kustība “Par!” jauniešu organizācija “Par Jauniešiem!”, "Jaunie Eiropas Federālisti", LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka", kustība "Neons", biedrība "Active Rainbow", biedrība "Sievietei Paveicās", nodibinājums “Ilgtspējas fonds” 2. oktobrī, pulksten 12.00 rīkos miermīlīgu protestu pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas, aicinot deputātus saglabāt Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā un nekavējoties noraidīt likumprojektu.
Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanu Latvijā ir praktisks instruments cilvēktiesību aizsardzībā. Kopš tās ratifikācijas valstī ir ieviesti bargāki sodi vardarbības izdarītājiem, nodrošināti krīzes dzīvokļi cietušajiem un ieviesta elektroniskā uzraudzība bīstamākajiem likumpārkāpējiem. Šie mehānismi nodrošina reālu aizsardzību sievietēm un bērniem, veicinot drošāku sabiedrību kopumā. Organizācijas uzsver, ka atteikšanās no konvencijas vājinātu šo sistēmu un atstātu cietušos bez aizsardzības.
"Izstāšanās no konvencijas būtu pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām un demokrātijas principiem, vājinot drošību un sabiedrības vienotību. Latvijas vieta ir būt aktīvai starptautiskās demokrātiskās kopienas daļai, aizsargājot visneaizsargātākos," norāda organizatori.