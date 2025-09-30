Finanšu ministrs Arvils Ašeradens.
Politika
Šodien 09:16
Ašeradens: nākamā gada valsts budžets ir ļoti labs
Nākamā gada valsts budžets ir ļoti labs, otrdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pauda finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).
"Ņemot vērā apstākļus, manuprāt tas ir ļoti, ļoti labs budžets," sacīja ministrs, vienlaikus gan arī atzīstot, ka priekšvēlēšanu process ir ietekmējis nākamā gada budžetu.
Ašeradens arī norādīja, ka nākamā gada valsts budžets ir atbilstošs šī brīža izaicinājumiem.
Plānots, ka valsts budžeta projekts 2026.gadam un budžeta ietvars tiks apstiprināts Ministru kabinetā 14. oktobrī. Saeimā 2026. gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15. oktobrī.