22 gadus vecs jaunietis Cēsu pusē pēc strīda ar draudzeni cietis smagā avārijā
Piektdien, 26. septembrī, Cēsu novadā Liepā smagā avārijā cieta kāds 22 gadus vecs vīrietis. Kā raidījumam "Degpunktā" stāsta viņa draugs Ritvars, pirms traģiskajiem notikumiem vīrietis esot sastrīdējies ar savu meiteni.
"Tā bija pārgalvība. Viņš sastrīdējās ar meiteni un nedaudz bija iedzēris alkoholu. Mašīnā tika atrasta sašķaidīta Mokas pudele," stāsta Ritvars. Viņš piebilst, ka sadursmes brīdī vīrietis bija piesprādzējies, tomēr tas neglāba viņu no smagām traumām. "Zināms, ka viņš tagad ir mākslīgajā komā un būs operācija tuvākajā laikā," atklāj Ritvars.
Kā stāsta vietējie, sadursme notika, kad 22 gadus vecais vīrietis pārlieku lielā ātrumā vadīja savu "BMW" spēkratu un nespēja izņemt līkumu. Viņš aizķēra pretīm braucošu automašīnu, zaudēja kontroli pār savu spēkratu un ietriecās ceļmalā esošā kokā.
Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne norāda, ka policija turpina skaidrot notikušā apstākļus, kā arī cietušajam ir nozīmētas ekspertīzes, lai pārliecinātos, vai viņš nav sēdies pie stūres alkohola reibumā. Tikmēr vietējie piebilst, ka minētajā ceļa posmā, Rūpnīcas ielā, vietējie jaunieši ik pa laikam mēdz traukties lielā ātrumā, un netālu no vietas, kur piektdien avarēja 22 gadus vecais vīrietis, pirms pusotra gada notika vēl kāda traģiska sadursme ar letālām sekām.