Nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ Latvijā daži kartupeļu audzētāji varētu bankrotēt
Šā gada nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ Latvijā daži kartupeļu audzētāji varētu bankrotēt, prognozēja Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle.
Viņa arī akcentēja, ka atkopšanās no šā gada sliktās situācijas saimniekiem prasīs vairāk nekā gadu, bet katram saimniekam situācija atšķirsies atkarībā no saimniecības ieguldījumiem.
Kraukle minēja, ka būtisks kartupeļu cenu kāpums veikalos nav sagaidāms, jo Eiropā šogad bija laba kartupeļu raža. Tomēr kartupeļu audzētājiem tā ir slikta zīme, jo šogad izdevumi mitro laika apstākļu dēļ bija būtiski lielāki. Tādējādi tirgos, kur zemnieki paši tirgo savu produkciju, kartupeļu cena, pēc Kraukles teiktā, būs augstāka.
Viņa arī minēja, ka kartupeļu audzēšanas sezona joprojām nav noslēgusies un to vākšana turpinās, jo vietām lauki joprojām ir pārmitri un kartupeļus nav iespējams rakt. Tāpat ne visās platībās kartupeļi tiks rakti, jo vietām tie jau ir sapuvuši.
Kraukle prognozēja, ka provizoriski šogad nevarēs novākt vismaz 10% no iestādītajiem kartupeļiem, piebilstot, ka pēc sezonas noslēguma savienība apzinās biedrus un aplēsīs nenoraktās kartupeļu platības.
Viņa minēja, ka šogad arī pastāv bažas par kartupeļu uzglabāšanu, jo kartupeļiem lēni briest miza un tos būs nepieciešams žāvēt. Kartupeļus novācot no slapja lauka, raža var sapūt pāris nedēļu laikā, bet, ja kartupeļi tiek novākti no ne pārāk mitra lauka, tos labi nožāvējot, varēs glabāt kā ierasts.
Jau ziņots, ka Ministru kabinets 5. augustā ārkārtas sēdē aptaujas kārtībā nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā līdz 2025. gada 4. novembrim.
Tāpēc Eiropas Komisija, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas (ZM) sniegto informāciju, septembra beigās nolēma piešķirt 4,2 miljonus eiro Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu Latvijas lauksaimniekiem šā gada nelabvēlīgo laika apstākļu radīto postījumu novēršanai.
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība ir 1997. gadā reģistrēta biedrība. Organizācijas mērķis ir apvienot kartupeļu audzētājus un pārstrādātājus, lai koordinētu savstarpējo darbību kopīgu interešu aizstāvēšanai, veicinātu sadarbību, tirgus attīstību un iekšējā tirgus aizsardzību, kā arī, lai pārstāvētu biedru intereses attiecībās ar valsts varas, pārvaldes un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs.