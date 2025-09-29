“Publisks pēriens mediju klātbūtnē”: cilvēki apspriež Evikas Siliņas sarunu ar ministru Reini Uzulnieku
Ministru prezidente Evika Siliņa un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tikšanās laikā, kurā sniedz skaidrojumu premjerei saistībā ar pagājušās nedēļas balsojumu Saeimā par izstāšanos no Stambulas konvencijas (Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu).

Pirmdien, 29. septembrī, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uzdeva Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) pārstāvošajam labklājības ministram Reinim Uzulniekam skaidrot, ko Labklājības ministrija paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai. Saruna notika mediju klātbūtnē, un šo Ministru prezidentes soli daudzi nosodījuši.

TV3 žurnālists Ivo Butkevičs publicēja video, kur redzams, kā noritēja Evikas Siliņas saruna ar Reini Uzulnieku. Video fragmentā pārsvarā runā Ministru prezidente, sakot, ka nav saņēmusi nekādu informāciju no Labklājības ministrijas, ka “kaut kur neveiktos ar Stambulas konvencijas ieviešanu”, un pasniedz ministram rezolūciju.

Uzulnieks uz Siliņas jautājumu atbild: “Strādājam kopā ar visām iesaistītajām ministrijām, lai mazinātu vardarbību pret sievietēm.”

Evika Siliņa turpina, ka, iespējams, Uzulniekam nav izdevies to “veiksmīgi paskaidrot, ja deputātiem ir radušies jautājumi”, norādot, ka viņam vēl būs iespēja to izdarīt.

Šo sarunu aktīvi apspriež platformas “X” lietotāji. Daudzi nesaprot, kāpēc šī tikšanās notika mediju klātbūtnē. Daži komentē, ka situācija izskatās kā “bērnudārzā” vai “skolā”, norādot, ka Siliņa “kā skolotāja baras uz nepaklausīgu skolēnu” vai arī atgādina “dusmīgu māti, kas nav apmierināta ar savu dēlu”.

Arī pats video autors min, ka šis bijis “interesants gājiens – publisks pēriens mediju klātbūtnē”.

