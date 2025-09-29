Aizsardzības ministrija skaidro, ko patiesībā nozīmēs zemes atsavināšana pierobežā
Plānotā zemes atsavināšana pretmobilitātes infrastruktūras izbūvei pie Austrumu robežas raisa bažas iedzīvotāju vidū. Likums paredz līdz 30 kilometru dziļumā no Krievijas un Baltkrievijas robežas izvietot šķēršļus un būves. Lai skaidrotu procesu, Aizsardzības ministrija rīko tikšanās ar pierobežas novadu iedzīvotājiem, uz kuru ieradās arī 360TV Ziņas.
Daudzu iedzīvotāju galvenais satraukums saistās ar dzīves apstākļiem pēc atsavināšanas. Balvu novadā iedzīvotāji uzsvēruši, ka nepieciešama lielāka skaidrība par to, kā ikdienā turpināt strādāt un dzīvot šajā teritorijā. Pierobežā dzīvojošie norāda, ka neskaidrība ap atsavināšanas kārtību un teritoriju robežām rada nedrošību, turklāt izplatās arī dažāda dezinformācija.
Aizsardzības ministrs skaidro, ka runa nav par masveida zemju atņemšanu – tiks skartas tikai ierobežotas īpašumu daļas, un īpašniekiem paredzēta taisnīga atlīdzība. Kompensācija ietver gan tirgus cenu, gan iespējamos zaudējumus, kas saimniekiem var rasties, zaudējot konkrēto zemi. Turklāt īpašniekiem būs tiesības nepiekrist sākotnēji noteiktajai summai un iesniegt savu vērtējumu, kā arī – ja nepieciešams – jautājumu nodot Saeimas izskatīšanai.
Tomēr iedzīvotājus mulsina tas, ka pagaidām nav publiski zināms, kurus īpašumus atsavinās. Šī neziņa rada problēmas arī mežu īpašniekiem, kuri nezina, vai drīkst plānot kopšanas un atjaunošanas darbus. Aizsardzības resors norāda, ka ar konkrētajiem zemju īpašniekiem sazināsies individuāli līdz nākamā gada sākumam, bet detalizēts saraksts paliek valsts drošības noslēpums.