"Art Riga Fair 2025"
No 29. septembra līdz 5. oktobrim Rīgā vienpadsmito reizi norisināsies ikgadējais starptautiskais mākslas gadatirgus "Art Riga Fair 2025."
FOTO: mākslas cienītāji apmeklē starptautiskā mākslas gadatirgus “Art Riga Fair” atklāšanas pasākumu
“Art Riga Fair” pulcē galerijas un māksliniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Melnkalnes, Nepālas, ASV un citām valstīm. Šogad “Art Riga Fair” ir īpašs akcents uz Baltijas valstu kultūras sadarbību.
“Art Riga Fair” norisinās Latvijas dzelzceļa vēstures Muzejā. Nopērkot biļeti uz izstādi, cenā ietilpst arī muzeja ekspozīcijas apskate.
Nedēļas laikā skatītājam ir iespēja koncentrētā veidā komunicēt ar māksliniekiem un galeristiem, saņemt padomu un atbalstu par mākslas darba izvēli, un gluži vienkārši jauki pavadīt laiku radošā kompānijā.
Skatītājus gaida notikumiem piepildīta nedēļa: tikšanās un diskusijas, iespēja apmeklēt radošās meistarklases, jauno mākslinieku performances un daudz īpašu pārsteigumu.
“Art Riga Fair” norisināsies ar LIAA atbalstu.