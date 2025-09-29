Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas aizdomās par vairāku smagu noziegumu izdarīšanu ir aizturējušas attēlā redzamo 1979. gadā dzimušo vīrieti.
112
Šodien 20:14
Policija aicina atsaukties personas, kuras ir cietušas no šī vīrieša prettiesiskajām darbībām
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas aizdomās par vairāku smagu noziegumu izdarīšanu ir aizturējušas attēlā redzamo 1979. gadā dzimušo vīrieti.
Valsts policija aicina atsaukties sievietes, kuras zemāk norādītajos datumos brauca pēc nakts kluba “Rigonda” Nīcgales ielā 2a, Rīgā apmeklēšanas kopā ar attēlā redzamo vīrieti, kurš sniedza taksometra pakalpojumus ar automašīnu “Volvo XC 60”:
- 2025. gada 15. martā plkst. 6.34 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs “Rigonda”) virzienā uz Jasmuižas ielu, Rīgā.
- 2025. gada 5. aprīlī plkst. 3.14 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs “Rigonda”) virzienā uz Marsa gatvi, Rīgā.
- 2025. gada 7. jūnijā plkst. 7.46 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs “Rigonda”) virzienā uz Cekuli, Ropažu novads.
Valsts policija aicina atsaukties sievieti, kurai ir attēlā redzamais tetovējums.
Valsts policija aicina atsaukties sievieti, kurai ir attēlā redzamais tetovējums.
Valsts policija aicina atsaukties sievieti, kurai ir attēlā redzamais tetovējums.
Valsts policija aicina atsaukties sievieti, kurai ir attēlā redzamais tetovējums.
Valsts policija aicina atsaukties sievieti, kurai ir attēlā redzamais tetovējums.
Un arī aicinātas atsaukties fotoattēlos redzamā apģērba un gredzena īpašnieces. Gredzens tika ieķīlāts 2025. gada 24. februārī, tā svars - 7.75 g.
Gredzens tika ieķīlāts 2025. gada 24. februārī, tā svars - 7.75 g.
Un arī aicinātas atsaukties fotoattēlos redzamā apģērba īpašnieces.
Valsts policija aicina atsaukties sievieti, kurai ir attēlā redzamais tetovējums.
Un arī aicinātas atsaukties fotoattēlos redzamā apģērba īpašnieces.
Un arī aicinātas atsaukties fotoattēlos redzamā apģērba īpašnieces.
Un arī aicinātas atsaukties fotoattēlos redzamā apģērba īpašnieces.
Policija aicina atsaukties personas, kuras ir cietušas no šī vīrieša prettiesiskajām darbībām, zvanot pa tālruņa numuru 67829203 vai rakstot uz e-pastu zoja.klints@riga.vp.gov.lv.