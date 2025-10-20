Klusā akcija Jēkabpilī
Jēkabpilī noslēgusies kluso plakātu akcija, kurā tika pieminēti mājas mīluļi, kurus tuvējā apkārtnē noslepkavoja kāds neģēlis. Katrs suņuka foto uz ...
Vai dzīvnieku šāvēji paliks nesodīti? Pagājis mēnesis kopš Jēkabpilī nošauts mājas mīlulis Semītis, bet vainīgo joprojām nav
18. augustā Jēkabpilī šausmīgā notikumā tika nogalināts ģimenes mīlulis — mazais špiciņš Semītis. Viņa saimniece Anta sociālajos tīklos toreiz rakstīja, ka, atgriežoties mājās, atradusi savu suni asiņainu uz paklājiņa priekštelpā. “Viņš vēl bija silts un paskatījās uz mani,” raksta sieviete. Vēlāk veterinārārste apstiprināja, ka suns miris no šautas brūces.
Suns tika nošauts Antas privātīpašumā — slēgtā teritorijā, kur ģimene ar bērniem jutās drošībā. Pagājis mēnesis, bet izmeklēšana ir bez virzības.
Anta savā jaunākajā ierakstā pauž sašutumu un bezspēcību: “Piedod, Draudziņ, ka nenosargājām. Es nepārtraukti uzdodu sev jautājumu — vai viņš tiktu nošauts, ja par iepriekšējiem līdzīgiem gadījumiem aizdomās turamā persona būtu saņēmusi sodu, brīdinājumu vai sabiedrības nosodījumu?”
Anta norāda, ka vietējie iedzīvotāji zina, kurš ir aizdomās turamais, taču lieta nevirzās uz priekšu. “Ir pagājis mēnesis, bet es kā lieciniece neesmu sniegusi nekādas liecības, arī kaimiņi nav. Arī mūsu aizdomās turamais nav pratināts,” raksta sieviete.
Viņa pauž nesapratni par policijas rīcību: “Ja ir šauts manā īpašumā, kur bija arī trīs bērni, vai uz karstām pēdām nebija jādodas pie aizdomās turamā un jāsavāc ieroči? Kā varēja būt pārliecība, ka tas notiks tikai vienreiz?”
Semītis joprojām atrodas ekspertīzē, tāpēc ģimene vēl nevar viņu apglabāt. Taču Anta kopā ar līdzcilvēkiem aizdedzina svecītes piemiņai ne tikai Semītim, bet arī citiem dzīvniekiem, kuri pēdējā laikā kļuvuši par šaušanas upuriem — Boram, Bruno, ČipiĻipi, Remim, Džesai, Karātam un vēl deviņiem suņiem un kaķiem, kas, pēc iedzīvotāju ziņotā, nošauti Dārznieku, Gulbju un Zvanītāju ielās.
Pēc iedzīvotāju teiktā, šī nav pirmā reize, kad Jēkabpilī tiek sašauti vai nogalināti mājdzīvnieki. Anta uzsver, ka šis gadījums izgaismo sistēmisku problēmu – nepietiekamu izmeklēšanu un atbildības trūkumu. Viņa aicina tiesībsargājošās iestādes rīkoties aktīvāk un ievērot Kriminālprocesa likumā noteikto “samērīgo termiņu” izmeklēšanā.