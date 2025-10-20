Baraka Obamas meita Mālija satrauc ģimeni un draugus. Viņas dzīvesveids apdraud karjeru
ASV bijušā prezidenta Baraka Obamas un viņa kundzes Mišelas Obamas vecākā meita Mālija Anna Obama saskārusies ar kritiku par nepareizu pieeju panākumu gūšanai Holivudā.
27 gadus vecā Mālija Anna Obama raisījusi cilvēkos bažas, ka viss var slikti beigties, jo viņa “pārāk daudz izklaidējas”, mēģinot uzsākt karjeru Holivudā. Portāls “Radar Online” raksta, ka draugi brīdinājuši ASV bijušā prezidenta un viņa kundzes vecāko meitu, lai viņa rīkojas saprātīgi un noliek pudeli malā, cenšoties gūt panākumus izklaides pasaulē.
Avots atklājis: "Mālija strādā Holivudā kopš studiju gadiem, un pateicoties viņas ģimenes augstajam statusam, viņa ir guvusi lielāku pieredzi nekā vidēji jebkurš cits divdesmitgadīgs TV scenārists un producents.”
"Tāpat viņa ir satikusi daudzus no nozares ietekmīgākajiem spēlētājiem," piebilda avots. "Problēma ir tajā, cik daudz laika viņa aizvien velta savai ballīšu un sabiedriskajai dzīvei. Tagad ir laiks, kad viņai būtu jāpiepūlas un jārāda cilvēkiem, ko viņa patiešām spēj."
Mīlošā Obamu ģimene
Mālija, kas pēc profesijas ir filmu režisore, “mīl dzīvot un strādāt Holivudā, bet viņai vairāk patīk dzīvesveids, nevis smagais darbs un neizbēgami noraidījumi, kas nāk līdz ar nopietnu scenārista karjeru,” saka avots.
2023. gadā izdotās dramatiskās komēdijas “The Heart” režisore jau Hārvarda universitātes pirmajā kursā iemantoja slavu kā jauniete, kurai patīk iedzert, ballēties un uzsmēķēt marihuānu. Mālijas dzīvesveids arī kļuvis par satraukuma iemeslu viņas vecākiem, uzsver avots.